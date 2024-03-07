消息称新加坡主权财富基金淡马锡有意投资 OpenAI

IT之家 3 月 7 日消息，据英媒《金融时报》报道，新加坡主权财富基金淡马锡有意投资 OpenAI。

淡马锡由新加坡财政部完全控股。2021 年淡马锡规模高达 3810 亿新加坡元（IT之家备注：当前约 2 万亿元人民币），与另一只新加坡政府所有的基金 GIC 一同进入主权财富基金榜单前十。

两位知情人士透露，作为全球最大最活跃的投资者之一的淡马锡，其高管最近几个月多次会见了 OpenAI 首席执行官山姆・阿尔特曼（Sam Altman）。

另一位熟悉内情的人士表示，双方谈判始于对阿尔特曼的风投基金 Hydrazine Capital 的投资，最近转移到 OpenAI 本身上来。

科技领域一直是淡马锡投资组合的一部分，而 AI 正成为其关注重点：该基金投资了英国法律技术公司 Robin AI、韩国无厂 AI 芯片设计初创公司 Rebellions 和硅谷生成式 AI 芯片设计企业 d-Matrix。

作为 OpenAI 的 CEO，阿尔特曼认为 AI 基础设施领域需要大规模投资，虽不至于媒体传闻的“7 万亿美元”但确需大量资金支持。

据了解，他还与软银创始人孙正义和阿联酋皇室集团旗下 IHC 投资公司的董事长讨论过融资问题。

若淡马锡与 OpenAI 双方达成合作，这将是 ChatGPT 推出者首次获得国家背景的资金支持。

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