广汽埃安 AION V Plus 车型 80 Max 版官降 2.3 万元，现价 20.99 万元

IT之家 3 月 7 日消息，汽车领域的降价潮来袭，广汽埃安今日宣布 AION V Plus 全系车型至高官降 2.3 万元。

IT之家查询埃安官网发现，本次降价只涉及 AION V Plus 的顶配车型 80 Max 版，原价 23.29 万元，官降 2.3 万元，现价 20.99 万元。

此外，80 科技版、70 科技版赠送价值 12400 元的遥控泊车，两款车型定价分别为 20.29 万元和 18.59 万元。

广汽埃安 AION V Plus 长宽高为 4650/1920/1720mm，轴距 2830mm，搭载 180kW 电驱。

70 科技版配备 67.97 千瓦时磷酸铁锂电池组，CLTC 纯电续航里程为 500 公里；80 科技版以及 80 MAX 版配备 80 千瓦时容量的三元锂电池组，CLTC 纯电续航里程 600 公里，80 Max 版还标配了各项智能驾驶和座舱配置。

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