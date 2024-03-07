丰田加码电动汽车电池，完全收购与松下合资公司 Primearth EV Energy 股份

IT之家 3 月 7 日消息，丰田于 5 日发布新闻稿，表示将收购松下所持双方合资公司 Primearth EV Energy 股份，加码电动汽车的电池生产。

Primearth EV Energy 成立于 1996 年，当时名为 Panasonic EV Energy，初始由松下持股 60%，丰田持股 40%。经过丰田两次提升持股比例，该企业于 2010 年更为现名（IT之家注：因此简称一直为 PEVE），目前丰田持股 80.5%，松下持股 19.5%。

▲ Primearth EV Energy 企业照片

丰田表示，此次股份收购旨在加强其各类型汽车电池的量产能力，灵活应对不断增长的电池需求。双方并未透露交易价格。

Primearth EV Energy 目前正为混合动力汽车（HEV）生产电池，丰田计划在收购完成后将该企业的业务扩展到插电式混合动力汽车（PHEV）和电池电动汽车（BEV）的电池领域。

▲ Primearth EV Energy 徽标

此前，丰田关联企业中还有丰田自动织机公司、Prime Planet Energy &Solutions 两家企业大规模生产车用电池，后者由丰田和松下分别持有 51% 和 49% 股份，也生产 HEV、PHEV、BEV 用电池。丰田表示将继续与这两家企业保持电池开发量产上的合作。

根据日经新闻，丰田计划到 2030 年将电池产能从 2021 年的 6GWh 提升至 280GWh。

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