三星 Galaxy A35 / A55 5G 手机更多宣传图曝光

IT之家 3 月 7 日消息，三星有望在 3 月 11 日推出 Galaxy A35 5G / A55 5G 两款手机，消息源 @Evleaks 近日发布推文，再次分享了两款手机的高清宣传图。

Galaxy A35

三星 A34 5G 配备了 5G 和 Wi-Fi 5 连接，而继任者 Galaxy A35 5G 手机支持 5G 和 Wi-Fi 6 连接。

三星 A34 搭载联发科 Dimensity 1080（6 纳米）处理器，而 A35 改用自家 Exynos 1380 处理器，NPU 提升 81%，GPU 提升 15%，CPU 提升 18%。

存储组合方面，Galaxy A35 5G 有 8GB + 128GB 和 8GB + 256GB 两种型号，支持最高 1TB 的 MicroSD 扩展。

显示屏和摄像头规格略有不同。显示屏依然是 6.6 英寸超大 Super AMOLED 显示屏，支持 FHD+ 分辨率、120Hz 刷新率和 1000 尼特（HBM），峰值亮度 1650 尼特。

作为升级版，继任者不再采用 U 切槽设计（水滴形），而是采用 Infinity-O 设计（打孔）。

在机身后部，该品牌再次保留了三摄像头单元，同样配备了 800 万像素超广角镜头和 500 万像素微距镜头。主摄像头升级为 5000 万像素 OIS 摄像头，支持超级 HDR 视频。自拍摄像头为 1300 万像素。

Galaxy A55 手机

关于 Galaxy A55 5G，该机将保留 5G 网络和 Wi-Fi 6 连接，但该设备采用了更好的 Exynos 1480（4nm）处理器，NPU 提升 167%，GPU 提升 32%，CPU 提升 15%。

Galaxy A55 5G 不会再有 6GB 内存，而是推出了新的 12GB 内存选择。此外，该机还支持高达 1TB 的可扩展存储空间。

同样，Galaxy A55 5G 设备也将保留支持 25W 快速充电的 5000 毫安时电池。IT之家附上截图如下：机身厚度仍为 8.2 毫米，但高度增加至 161.1 毫米，宽度增加至 77.4 毫米。重量也略有增加，达到 213 克。

在显示屏方面，即将发布的 Galaxy A55 5G 将采用更大的 6.6 英寸 Super AMOLED 显示屏，分辨率仍为 FHD+，刷新率仍为 120Hz，HBM 显示屏亮度仍为 1000 尼特，Infinity-O 设计（打孔）也保持不变。1650 尼特的峰值亮度是唯一的显示屏升级。

IT之家附上更多图片如下：

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