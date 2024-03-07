Netflix 漫改真人剧集《寄生兽 灰色部队》预告公布：《釜山行》导演延尚昊执导，4 月 5 日上映

IT之家 3 月 7 日消息，Netflix 今日放出了科幻惊悚剧集《寄生兽 灰色部队》正式先导预告片。

本作根据岩明均漫画《寄生兽》改编，由《釜山行》导演延尚昊执导，将于 4 月 5 日在 Netflix 独家播出。

不明寄生生物强行侵占人类宿主的身体并夺得力量，人类必须挺身作战，对抗日益壮大的威胁。

官方资料显示，这部影片由延尚昊、柳勇担任编剧，主演则包括全昭霓、具教焕、李贞贤、权海骁、金仁权等。

IT之家注：《寄生兽：灰色部队》片名中的「灰色部队」是致力于对抗寄生于人类身上的寄生兽所成立的专案组织。

Netflix 表示：本片背景设定在一个全新地点，同时也引入了全新的角色，但同时也保留原著漫画中充满想象力的世界，为了想要传达给观众的信息开创了一个属于《寄生兽：灰色部队》的独特叙事脉络。

官方海报显示，主角郑秀仁（全昭霓饰）脸上出现了触角，这意味着她与体内的寄生兽展开了一种神秘的共存关系；而画面中充满寄生兽虫卵，也暗示着人类世界即将被寄生兽攻占。

▲ 岩明均漫画《寄生兽》

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