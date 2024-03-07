一加 Ace 3 原神刻晴定制机推出二次征定活动：3 月 8 日预售，5 月 6 日发货

IT之家 3 月 7 日消息，一加 Ace3 原神刻晴定制机于 3 月 5 日开售，拥有全新「霆霓紫」限定配色，行业首创投影工艺、刻晴主题纹理，16+512GB 版本首发价 3399 元。截至IT之家发文，这款新品已经暂时售空。

一加中国区总裁李杰今日宣布，一加 Ace3 原神刻晴定制机将开启二次征定，初心是为了让更多的用户都能获得想要的产品，也是一加全力协调各方面后的第一次尝试。

活动详情：

3 月 8 日 10:00-3 月 13 日 10:00 前往 OPPO 商城 / 米游社原神万有铺子指定页面，预付 600 元定金，即可超前锁定「一加 Ace 了原神刻晴定制机」购买资格，并在尾款支付时间段内购买「一加 Ace 3 原神刻晴定制机」。数量有限，购完即止。

3 月 8 日 10:00-3 月 13 日 10:00，600 元定金超前预定

5 月 6 日 10:00-5 月 12 日 10:00，支付尾款

5 月 6 日-5 月 20 日，按尾款支付顺序陆续发货，最晚于 5 月 20 日前完成发货

据IT之家此前报道，一加 Ace 3 原神刻晴定制机整体使用“霆霓紫”一体同色设计，融入“聚光灯元素”，具有一定的氛围感，机身背部使用独家“全新一代丝绸玻璃工艺”，印有专属刻晴定制纹理。

这款定制机拥有“刻晴专属系统主题”，内置 8 种全新设计表情包，并拥有完整刻晴专属主题 UI，其中包含“深度采样”元素图标、键盘皮肤、NFC 卡片图案、应用背景、开机动画、动态壁纸、熄屏时钟、充电动画、指纹解锁动画；并拥有专属语音来电短信铃声。

此外，这款手机还附送一系列刻晴主题周边及配件，其中包含“定制镀金雷楔卡针”、“霆霓剑光 100W 超级闪充充电器”、“T 形弯头霆霓剑光定制快充数据线”、“定制手机保护壳”等等。

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