研究称水煮沸之后能去除至少 80% 的塑胶微粒

IT之家 3 月 7 日消息，近日发表在《环境科学与技术通讯》上的论文指出，水煮之后可以去除至少 80% 的塑胶微粒（NMPs）。

图源；WikiMedia

世界卫生组织（World Health Organization）指出，有关塑胶微粒是否影响人体健康的研究还不多，也尚未有足够的证据能得出结论。有些塑胶微粒被认为是无害的，但像聚苯乙烯这样的物质就会杀死人体细胞并导致发炎现象。

这项研究由广州医科大学和暨南大学的研究团队推进，他们研究了多种自来水样本，发现了聚苯乙烯、聚乙烯和聚丙烯 3 种常见的塑胶微粒。

报告称煮沸硬水（CaCO 3 >120 mg L –1 ）之后，可以去除至少 80% 尺寸在 0.1 至 150 μm 之间的聚苯乙烯、聚乙烯和聚丙烯塑胶微粒。

升高的温度会促进 CaCO 3 在 NMPs 上成核，从而导致 NMPs 在 CaCO 3 沉积物中封装和聚集。这种简单的沸水策略可以“净化”家庭自来水中的 NMP，并有可能无害地减少人类通过饮水摄入的 NMP。

IT之家注：尽管目前科学上没有对于塑胶微粒的标准定义，但依据各界（如美国国家海洋暨大气总署，National Oceanic and Atmospheric Administration）普遍之定义，所谓塑胶微粒（microplastics）为尺寸小于 5 毫米（大小约为一粒黑芝麻）且一般为大于 0.0001 毫米，而其中若尺寸小于 1 微米（1 微米等于 0.001 毫米），通常被称为纳米塑胶微粒（nanoplastics）。

IT之家附上论文参考地址

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