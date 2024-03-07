梦工场动画电影《功夫熊猫 4》终极预告公开：黄渤、杨幂、蒋欣中文献声，内地定档 3 月 22 日上映

IT之家 3 月 7 日消息，环球影业现公布了梦工场动画电影《功夫熊猫 4》上映前的最后一个预告片。同时，各大平台口碑评分现已解禁，IGN 给本片打出了 7 分的成绩，IMDb 评分 7.1。

本片将于 3 月 8 日在北美上映，内地定档 3 月 22 日上映。值得一提的是，本片由黄渤、杨幂、蒋欣担任中文配音。

“功夫熊猫”系列电影于 2008 年推出第一部，成为美国梦工场当年票房最高的原创动画电影，该片还获得了第 81 届奥斯卡金像奖最佳动画长片提名。在之后的 8 年里，由原班创作团队带来的《功夫熊猫 2》和《功夫熊猫 3》陆续上映，在全球收获无数粉丝。

公开资料显示，《功夫熊猫》系列前 3 部电影全球总票房高达 18 亿美元。凭借中国元素和文化特色，该系列也成功俘获了中国观众的心，在中国内地的票房总数接近 18 亿元。

《功夫熊猫 4》由《怪物史瑞克 4》导演迈克・米切尔执导，讲述神龙大侠阿宝晋升为和平谷的精神领袖，而新反派变色龙变形女巫“魅影妖后”带来前所未有的挑战，它可以召唤阿宝过去的劲敌。

《功夫熊猫 4》中，杰克・布莱克将继续配音阿宝，维奥拉・戴维斯、奥卡菲娜、关继威等新加盟，以及达斯汀・霍夫曼、吴汉章、布莱恩・克兰斯顿、伊恩・麦柯肖恩回归配音。IT之家附剧情简介：

神龙大侠阿宝凭着无人能及的勇气和武功，在三次惊险万分的冒险中打败了世界级的大坏蛋，现在命运安排他要…… 休息一下。更明确地说，他被选为和平谷的精神领袖。这带来了几个明显的问题。首先，他根本不知道精神领袖要做什么；其次，他必须赶紧找到并训练下一位神龙大侠，才能担任这个新的崇高职位。不幸的是，反派魅影妖后也在此时现身，她召唤出了阿宝过去所有的敌人，阿宝必须要打败他们。

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