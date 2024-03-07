基于已知 120 万颗小行星数据建模，“阿波菲斯”小行星基本排除 2029 年撞击地球可能

IT之家 3 月 7 日消息，根据美国宇航局的天文学家建模数据，“阿波菲斯”小行星 2029 年不会撞击地球。

此前天文学家一直担忧“阿波菲斯”小行星会和其他太空岩石发生碰撞，从而转向撞击地球。而天文学家通过全新的建模数据，计算太阳系中已知的所有 120 万颗小行星和彗星的路径，基本上排除了该小行星在未来 100 年撞击地球的可能性。

该研究的第一作者、加拿大西安大略大学的天文学家保罗-维格特在一份声明中说：“幸运的是，预计不会发生这样的碰撞。即使现在我们知道它将以安全的距离与我们擦肩而过，天文学家们仍然保持警惕。这是一颗我们无法停止观察的小行星”。

小行星 “阿波菲斯”直径约为 338 米，根据此前预测可能在 2029 年、2036 年十分接近地球。

2021 年 3 月 5 日，这颗小行星距离地球 1000 万英里远，为近年来最近的一次。尽管这颗小行星距离地球十分遥远，但 NASA 采用了新型雷达，依旧可以很好地进行观测。最新的研究排除了其在 2068 年撞击地球的风险。

IT之家附上论文参考

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