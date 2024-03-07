亚马逊 AWS 云科技取消数据“出站费”，方便用户迁移至本地或其他云平台

IT之家 3 月 7 日消息，亚马逊 AWS 云科技近日发布公告，表示将免收数据移出 AWS 时的流量费用。

亚马逊表示 AWS 为用户提供了丰富的服务选择，而这些选择也应包括将数据迁移到其他云服务提供商或本地的选择。

据亚马逊宣称，其已向用户提供一些免费迁移服务，包括每月 100GB 的从 AWS 区域迁出数据流量，目前超过 90% 的用户无需支付数据传输费用。

而在规则改动后，亚马逊 AWS 将审核用户更大流量的数据迁出申请，并提供对应的免费流量积分（IT之家注：该积分有效期为 60 天）。当然，对于多次提出免费迁出申请的账户，亚马逊将进行额外审查以避免滥用。

亚马逊此举被认为是迎合欧盟今年初通过的《数据法案》。该法案预计将于 2025 年 9 月生效，其中的一些条款要求允许欧洲公司在云服务提供商中免费切换，不被锁定，且不会受到非公平条款的影响。

此前，虽然大部分 AWS 客户可不付费迁出，但亚马逊为超出限额的流量设置了高昂的价格，实际束缚了大型组织的选择。

同为三大云服务提供商之一的谷歌已于今年早些时候取消了 Google Cloud 中的类似费用。

外媒 SiliconANGLE 认为亚马逊此举消除了 Google Cloud 这一较小竞争者在这方面的优势，并预计可迫使另一巨头微软在 Azure 上效仿。

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