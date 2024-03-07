苏姿丰亲自过问，AMD 工程师数小时内提供 RX 7900 XTX GPU 固件解决方案

IT之家 3 月 7 日消息，AMD 董事长苏姿丰近日发布推文，表示会及时处理 TinyBox 提交的反馈信息，尽快修复 Radeon RX 7900 XTX GPU 上的固件问题。

IT之家注：TinyBox 是一家 AI 服务器厂商，其公司创始人乔治・霍兹（George Hotz）上周宣布不采用主流的 CDNA 3.0 方案，而是使用 AMD RDNA 3.0 GPU 硬件。

Hotz 分享了几张图片，展示 TinyBox 公司正在为客户组装机架式 12U TinyBox 系统，单个服务器可容纳一个 AMD EPYC 7532 处理器和 6 张 XFX Speedster MERC310 Radeon RX 7900 XTX 显卡。

不过 Hotz 昨日通过其社交平台，表达了对驱动程序的不满：“如果 AMD 开源他们的固件，我将修复他们的 LLVM 溢出错误，并为 HSA 写一个模糊器。否则，就不值得花大量精力去修复一个你并不拥有的平台上的漏洞。”

Hotz 的抱怨得到了 AMD 高层的重视，Lisa Su 博士回复了以下信息：“感谢您的合作和反馈。我们将全力以赴，为你提供一个好的解决方案。我们的团队正在努力解决这个问题”。

AMD 软件工程师在几个小时后就向 TinyBox 公司提供了一套修复方案。Hotz 对这种快速反应表示赞赏，并继续运行模型，没有遇到重大的稳定性问题。

Hotz 表示：“AMD 给我寄来了一套更新的固件，让我试用。它们反应灵敏，驱动程序在去年取得了长足进步。会很好的！这个训练运行已经快 5 个小时了，还没有崩溃过”。

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