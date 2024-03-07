消息称英特尔 3 月 14 日推出酷睿 i9-14900KS 处理器

IT之家 3 月 7 日消息，根据国外科技媒体 videocardz 报道，英特尔计划 3 月 14 日开始上架发售酷睿 i9-14900KS 处理器，这也是 LGA-1700 平台的最后一款高端 CPU，也是最后一款使用旧命名模式的台式机 CPU。

酷睿 i9-14900KS，图源：pakhtunov / OCN

消息称英特尔已经向多家零售渠道铺货，并已经邀请分销商和超频玩家测试该处理器，只是目前相关信息需要等待英特尔官方的解禁许可。

IT之家附上使用 LGA-1700 平台的英特尔 KS 处理器发布日期如下：

酷睿 i9-12900KS：16 核，主频高达 5.5 GHz（2022 年 4 月 5 日推出）

酷睿 i9-13900KS：24 核，主频高达 6.0 GHz（2023 年 1 月 12 日推出）

酷睿 i9-14900KS：24 核，主频高达 6.2 GHz（2024 年 3 月 14 日发布？）

据称，这款处理器定价约 750 美元（IT之家备注：当前约 5408 元人民币），比当前 14 代酷睿旗舰 i9-14900K（589 美元）高出约 30%。

参数方面，i9-14900KS 同样基于 Raptor Lake-S 架构，拥有 8P + 16E 共 24 核心 32 线程，具备 36MB L3 和 32MB L2 缓存，P 核频率提高了 200MHz 达到 6.2GHz（最多三颗 P 核 6.2GHz，全核 5.9GHz） ，E 核提高 100MHz 达到 4.5GHz，同时最高 TDP 也从 125W 增至 150W。

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