万代南梦宫游戏《刀剑神域 碎梦边境》上线 Steam，支持简繁体中文

IT之家 3 月 7 日消息，万代南梦宫 RPG 游戏《刀剑神域 碎梦边境》Steam 页面上线，游戏支持简繁体中文，发售日期、定价等信息暂未公布，感兴趣的玩家可以添加至愿望单。

这是万代南梦宫为《刀剑神域》游戏 10 周年推出的第 2 弹纪念作品，《刀剑神域：异绊集结》已于 2023 年 10 月 6 日正式发售，登陆 PC、PS5／PS4／Xbox Series X|S／Xbox One 平台，支持简体中文，详情可见IT之家此前报道。

关于这款游戏

《刀剑神域》游戏 10 周年纪念作品第 2 弹

安装在 ALO 上的新功能《银河》，

是个将过去逼真地重现出来，宛如革命般的技术。

然而，这个功能突然失控，

各式各样的玩家与世界全都混杂在一起。

为了处理这场异变，桐人将与过往死去的旧友和宿敌联手。

穿越记忆 ——

上吧，“切换”！

SAO 系列作中担任各种职位的角色们将穿越记忆前来参战。

这是一款与最多 20 名来自全世界的玩家们一同组队，

迎战强大的敌人，体验在线多人共斗的动作游戏。

故事模式

可在离线模式下 1 人游玩，享受本作的原创剧情。

只要推进故事，能在各个模式中使用的角色就会增加。

头目团体站

由 5 支 4 人小队，共 20 人挑战巨大头目的在线游玩专用模式。

（当参加人数不足时，会补充 NPC 入队，人数一定会是 20 人。）

团体战头目的体力多、攻击力高，仔细调整装备后再来挑战吧。

同盟行动

由 5 支 4 人小队，共 20 人挑战的在线游玩专用模式。

（当参加人数不足时，会补充 NPC 入队，人数一定会是 20 人。）

穿过小队个别攻略的地区，以及复数小队一同攻略的地区，

以讨伐地图最深处的头目为目标吧。

自由行动

为在广大地图中自由探索的在线游玩专用模式。

除了可以单独游玩外，也能与游戏内的好友组成最多 4 人的小队。

一张地图内最多可让 20 位玩家一同游玩。

因限制时间较长，还能依照自己的步调游玩，

因此适合当作入门多人游玩的模式。

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