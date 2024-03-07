消息称微信 Linux 原生版重构，全新 1.0 版本开启测试

IT之家 3 月 7 日消息，Linux 下的微信体验一直被用户所吐槽，虽然可以通过 Wine 来兼容使用 Windows 版微信，但很多人都在期待新的原生 Linux 版本。

根据吾爱破解社区用户 @白水 1573 爆料，微信将迎来 Linux 原生版重构，全新 1.0 版本已开启内测，并放出了测试截图和安装包。

据帖子爆料称，微信 Linux 原生版将支持 X86、ARM、龙芯 LoongArch64 架构，系统方面支持麒麟和统信 UOS。

IT之家附帖子体验内容如下：

（一）优点 1、运行 不卡顿、不闪退、界面不花屏、托盘提醒正常

2、能用小程序、视频号、看一看、搜一搜

3、手机端、电脑端消息同步

4、截图正常

5、文件收发正常

6、可以视频、语音通话 （二）暂存在缺点 1、消息不能撤回

2、消息转发不能多选

3、截图快捷键无效

4.、文件（除视频）接收双击无法调用本地应用，仅打开下载文件夹目录

5、不能发送语音消息

6、只能拖入文件，不能拖出

7、部分 Linux 发行版登录失败（疑是白名单，可以用麒麟商店旧微信登录再安装新微信解决）

8、不能导入和导出聊天记录

9、部分发行版托盘显示异常

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