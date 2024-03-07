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消息称微信 Linux 原生版重构，全新 1.0 版本开启测试

2024/3/7 12:03:44 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
评论：
感谢IT之家网友 菜鸟N号不甜的砂糖微软去哦怕JessePinkmen吾爱317 的线索投递！

IT之家 3 月 7 日消息，Linux 下的微信体验一直被用户所吐槽，虽然可以通过 Wine 来兼容使用 Windows 版微信，但很多人都在期待新的原生 Linux 版本。

根据吾爱破解社区用户 @白水 1573 爆料，微信将迎来 Linux 原生版重构，全新 1.0 版本已开启内测，并放出了测试截图和安装包。

据帖子爆料称，微信 Linux 原生版将支持 X86、ARM、龙芯 LoongArch64 架构，系统方面支持麒麟和统信 UOS。

IT之家附帖子体验内容如下：

（一）优点

  • 1、运行 不卡顿、不闪退、界面不花屏、托盘提醒正常

  • 2、能用小程序、视频号、看一看、搜一搜

  • 3、手机端、电脑端消息同步

  • 4、截图正常

  • 5、文件收发正常

  • 6、可以视频、语音通话

（二）暂存在缺点

  • 1、消息不能撤回

  • 2、消息转发不能多选

  • 3、截图快捷键无效

  • 4.、文件（除视频）接收双击无法调用本地应用，仅打开下载文件夹目录

  • 5、不能发送语音消息

  • 6、只能拖入文件，不能拖出

  • 7、部分 Linux 发行版登录失败（疑是白名单，可以用麒麟商店旧微信登录再安装新微信解决）

  • 8、不能导入和导出聊天记录

  • 9、部分发行版托盘显示异常

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关键词：linux微信Linux

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