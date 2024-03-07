美国宇航局招募新一轮宇航员：年薪 15.2 万美元，未来有机会前往月球 / 火星

IT之家 3 月 7 日消息，美国宇航局（NASA）本周二在休斯敦约翰逊航天中心举行仪式，欢迎 10 名候选宇航员加入 Artemis 任务，已具备足够的资格执行飞行任务。

图源：美国宇航局

本次 10 名候选宇航员是从 12000 名申请者中挑选出来的，他们成功完成了两年多的必要基础训练，包括太空行走、机器人、空间站系统等。

美国宇航局还启动了新一轮的宇航员申请，表示有志加入的美国公民可以在 4 月 2 日之前提交申请，如果完成培训将有机会飞往月球，甚至有可能飞往火星。

不过想要成为候选宇航员的条件非常严苛，应聘者需要科学、技术、工程或数学硕士学位；三年专业经验、医学住院医师资格或 1000 飞行员指挥小时，并通过长期身体体检。

美国宇航局表示：“宇航员将探索人类此前从未到过的地方，新的宇航员未来将在月球南极进行前所未有的太空飞行，并可能成为第一批飞往火星的人类”。

候选宇航员被美国宇航局选中之后，需要学习 2 年时间，课程包括机器人、太空行走和太空飞行以及团队合作等基本技能，美国宇航局每年会向其支付 15.2 万美元（IT之家备注：当前约 109.4 万元人民币）。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。