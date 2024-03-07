Embracer 游戏化《纽约大逃亡》失败，相关艺术概念图流出

IT之家 3 月 7 日消息，《纽约大逃亡》是由约翰・卡朋特（John Carpenter）执导的科幻冒险电影，于 1981 年上映。

该电影曾多次尝试游戏化均以失败告终，继南梦宫公司失败之后，最新消息称 Embracer 集团也曾尝试游戏化，但目前该集团已没有人力物力推动该游戏项目落地。

Slipgate Ironworks 的艺术总监埃里克・阿罗约（Eric Arroyo）日前被发现分享了一些插图和概念图，这些插图和概念图是为一款尚未公布的 AAA 级游戏准备的，应该是对《纽约大逃亡》的改编。

这些图片展示了《逃离纽约》中熟悉的角色，包括 Kurt Russel 扮演的 Snake Pliskin，敌人、外景草图和动作场景。

《80 Level》杂志联系了 Slipgate Ironworks 的一名前雇员。这名前雇员证实，该工作室确实正在制作一款以《纽约大逃亡》为蓝本的游戏。

不过由于 Slipgate Ironworks 母公司 Embracer 集团正在大规模重组，因此该游戏项目已经于 1 月被取消。IT之家附上部分图片如下：

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