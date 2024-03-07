消息称苹果汽车原型配备游戏手柄式备用控制系统，欲实现 L5 级自动驾驶

IT之家 3 月 7 日消息，据彭博社报道，苹果现已失败的自动驾驶汽车项目曾一度采用游戏手柄式备用控制系统，而非传统的方向盘。

报道称，该控制器是 2020 年由苹果 CEO 蒂姆・库克（Tim Cook）测试的原型车的一部分，其“类似于 Xbox 的手柄”。员工们因其面包车形状将该原型车称为“面包车”（Bread Loaf），而该控制器则是其最成熟的备用控制系统。据报道，苹果高层希望该车能够完全自动驾驶，因此控制器仅用于车辆遇到难以处理的复杂路况时启用。

经过近 10 年的研发，苹果公司于今年 2 月 27 日终止了代号为“泰坦计划”（Project Titan）的电动汽车项目。

彭博社在一篇深度报道中详细描述了该项目经历过的各种设计变更，其中包括“面包车”之后被称为“工字梁”（I-Beam）的车型。

然而，“面包车”给库克和其他苹果高管留下了深刻印象，他们在试驾后希望其配备最先进的自动驾驶软件，但彭博社援引消息人士称，当时的苹果工程师对能否实现该技术没有信心。

之后，苹果公司改变了该策略，计划转向允许驾驶员暂时脱离方向盘的 L2 级自动驾驶辅助系统，这与苹果最初的设想相去甚远。彭博社称，该公司最初的目标是打造一款完全不需要人工干预的 L5 级自动驾驶电动汽车。据悉，苹果每年在此项目上的花费约为 10 亿美元（IT之家备注：当前约 72 亿元人民币）。

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