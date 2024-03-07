我国探月“鹊桥二号”中继卫星预计本月中旬发射，海南文昌开启观礼招募

IT之家 3 月 7 日消息，今年 2 月，长征八号遥三运载火箭已运抵文昌航天发射场，将择机执行鹊桥二号中继星发射任务。“鹊桥二号”将建立对地中继通信链路，实现月面探测器和地面站之间的通信，为嫦娥四号、嫦娥六号、嫦娥七号和嫦娥八号等四次任务提供中继支持。

根据“文昌航天文化旅游”公众号消息，“鹊桥二号”预计将在 3 月中旬发射（IT之家注：具体发射时间以官方消息为准），并开启了观礼招募。

长征八号运载火箭作为新一代主力中型火箭，采用绿色环保液体推进剂，按照模块化组合的思路进行研制，于 2020 年首飞，填补了我国 3-5 吨太阳同步轨道运载能力空白。

根据中国航天科技集团科学技术委员会官方科普微博给出的部分数据，鹊桥二号中继星重约 1.2 吨，天线长度约为 4.2 米，设计寿命 8 年，携带极紫外相机、阵列中性原子成像仪 、地月 VLBI 试验系统。

相较于嫦娥四号的中继星“鹊桥”，即将于上半年发射的鹊桥二号中继星，在整体水平和能力上将有更大提升，为嫦娥六号在月球背面进行月球样品采集任务提供通讯支持。

嫦娥六号任务计划于 2025 年前后在文昌发射，将开展月球背面着陆区的现场调查和分析，对样品进行系统、长期的实验室研究等。

嫦娥七号任务计划 2026 年前后发射，计划开展月球南极的环境与资源勘查，并为国际月球科研站建设奠定基础。

国家航天局总工程师李国平在出席第 74 届国际宇航大会（IAC）全体会议期间给出了中国探月工程四期，深空探测 / 采样返回发射表。我国接下来将逐步实现以下太空探索任务：

鹊桥二号中继星 2024 年 3 月发射

嫦娥六号 2024 年发射

小行星采样返回天问二号 2025 年发射

嫦娥七号 2026 年发射

嫦娥八号 2028 年发射

火星采样天问三号 2028 年发射

木星探测器天问四号 2030 年发射

中国载人登月 2030 年发射

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