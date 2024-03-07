欧盟 DMA 法案今日生效，Meta 旗下 WhatsApp 和 Messenger 将向第三方应用开放交互

IT之家 3 月 7 日消息，欧盟《数字市场法案》(IT之家注：Digital Markets Act，简称“DMA”) 今日正式生效。

作为被认定的“看门人”平台，Meta 旗下的 WhatsApp 和 Messenger 两款社交聊天应用需实现同第三方消息服务的互操作性。

最近 Meta 发布博客，公布了这两款应用合规化改造的具体做法。

Meta 表示，根据欧盟要求，第一年内这两款应用需要支持同第三方服务的单个用户间一对一聊天和共享图像、声音、文件格式文件，未来将扩展到群组功能和通话。

根据声明，希望实现与这两款社交聊天应用互通的第三方应用必须签署互操作性协议，Meta 将收到请求后的 3 个月内做互联准备，不过实际可能需要更长时间才可供用户使用。

Meta 要求第三方聊天支持端到端加密，并建议第三方应用使用 WhatsApp 所用的 Signal 加密协议，不过也接受其他安全性相当的第三方协议。

具体到操作中，第三方用户在与 WhatsApp 或 Messenger 用户聊天时，不会直接连接双方客户端，而是通过两家服务商的服务器实现传递。Meta 表示这会减少对垃圾邮件和诈骗信息的过滤。

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