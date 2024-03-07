对标特斯拉 Model Y，消息称理想纯电 SUV 新车 M6 明年 3 月交付

IT之家 3 月 7 日消息，据“每人 Auto”援引多位知情人士消息，理想将推出一款纯电 SUV M6（内部代号 W04），预计在 2025 年 3 月量产并上市交付。知情人士称，理想 M6 的定位是纯电 5 座豪华 SUV，对标特斯拉 Model Y、问界 M5、小鹏 G6 等车型。

目前理想共有 L7/8/9 三款增程车型在售、L6 一款增程车型待发布，以及一款纯电车型 MEGA 在售。据推测，下半年要推出的三款纯电车型可能是 M7/8/9，分别对应 L7/8/9，M6 对应的则是 L6。

理想汽车商业副总裁刘杰曾在春季发布会后表示，后续推出的 L6 会聚焦在 25 万到 30 万元的市场，其核心目标群体是“小三口之家”—— 孩子差不多在两三岁或者马上准备迎来新生命的小家庭。

对应 L6 的 M6 车型将承担“走量”的任务，知情人士称理想对 M6 的销量“很有信心”，上市首年交付目标为 20 万辆。“每人 Auto”对此向理想方面求证，得到工作人员回复：“这个以官方的消息为准吧，如果要推出，我们一定会有提前的预热”。

此外，刘杰曾在采访中确认称“未来不做轿车”，但没有给出具体时限。

据IT之家此前报道，理想汽车高级副总裁邹良军曾在接受采访时表示，理想第一款 30 万元以下的车型 —— 理想 L6 将于 2024 年 4 月正式上市，理想 L6 的目标是挑战月销 3 万辆。

理想汽车 CEO 李想曾在去年 3 月发文表示，理想汽车对未来纯电车型的产品规划，即“一个鲸鱼（航母）和五个鲨鱼（舰船），组成理想汽车高压纯电的舰队作战群。”

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