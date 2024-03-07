英特尔 CEO 基辛格将于 COMPUTEX 2024 发表主题演讲，有望发布 Sierra Forest 处理器

IT之家 3 月 7 日消息，据台北国际电脑展官网，英特尔 CEO 帕特・基辛格（Pat Gelsinger）将于 6 月 4 日在 2024 年台北国际电脑展（COMPUTEX 2024）上发布主题演讲。

基辛格将在 COMPUTEX 2024 上展示英特尔下一代数据中心和客户端运算产品，呼应今年展会的 AI 主题，将 AI 融入到各个生态中，让创新技术得以普及，实现 AI 无处不在。

公告特别提到，基辛格将分享英特尔至强处理器“如何提供卓越的每瓦效能效率，释放出更多的服务器能力以完成 AI 任务，同时提供最佳的总拥有成本和可持续性的节能效率”。

根据英特尔官方路线图，Sierra Forest 处理器将于上半年推出，公告的这一表达暗示了相关发布活动在该展上举办的可能。

根据IT之家早前报道，AMD 首席执行官苏姿丰将于 6 月 3 日为 COMPUTEX 2024 举行开幕主题演讲。此外高通 CEO 克里斯蒂亚诺・安蒙（Cristiano Amon）也将出席这一盛会。

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