小鹏汽车 CEO 何小鹏：飞行汽车开售前，所有相关高管必须飞 5000 公里

IT之家 3 月 7 日消息，据 21 世纪经济报道消息，小鹏汽车 CEO、董事长何小鹏在接受采访时谈到了飞行汽车：“我对于内部的要求是，飞行汽车在能卖出去之前，所有做飞行汽车的高管必须飞 5000 公里，只有这样才能了解到如何把安全做好、把飞行做好。”

何小鹏表示，低空飞行器相信在明后年会逐渐走向生活，未来 5-20 年规模会越来越大。同时，小鹏将用汽车的供应链和方法来降低低空飞行器的制造成本。“只有降低制造成本，且能够继续追求更高安全，才有可能让更多人体验飞行（汽车）。”

今年 2 月，一组小鹏“陆地航母”分体式飞行汽车的谍照陆续在网上流传，六轮布局和车身轮廓具有超高识别度。官方表示，陆空一体式飞行汽车面向未来立体交通而设计，在陆行模式下，机臂、旋翼等飞行系统可完全折叠收纳进车体内；通过折叠变形系统，可以打开机臂切换到飞行模式，在条件允许的环境下实现垂直起降。

据IT之家此前报道，小鹏汽车曾宣布分体式飞行汽车“陆地航母”将于今年四季度开启预订，并计划于明年四季度开始量产交付。

相关阅读：

《小鹏“陆地航母”分体式飞行汽车谍照曝光，四季度开启预订》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。