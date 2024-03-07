开学季卷王游戏本来了？雷神猎刃 15 重回 5999 元首发价

今年开学季是真的热闹，各家笔记本厂商新品不断，价格一个比一个香。这不，1 月份刚上架发售的雷神猎刃 15 游戏本新品，趁着京东 38 焕新周和开学季，直接把价格拉回首发时的 5999 元，还在观望的学生朋友们可千万别错过。

雷神猎刃 15 游戏本标配了 i7-13650HX 处理器和 140W 满血版 RTX 4060 显卡，借助“飍”科技散热系统和内部 3 把夜枭风扇，5 根冰川热管，直冲式散热、3D 进风风道设计等一系列散热堆料，性能拉满的同时，兼顾高效散热和低噪音，双烤表面最高温度仅 39 度，最高噪音仅为 48dB。

i7-13650HX 拥有 14 核心 20 线程，最高睿频可达 4.9GHz，RTX 4060 显卡支持 DLSS 3、光线追踪、Reflex 低延迟以及 CUDA 加速等技术，足以流畅游玩主流 3A 游戏，也能胜任各类专业创意生产工具，无论学习还是娱乐都不在话下。

雷神猎刃 15 游戏本还配备一块电竞好屏，15.6 英寸标准 16:9 比例 IPS 窄边框屏幕，拥有 2.5K 分辨率，165Hz 高刷新率，100% sRGB 色域以及 DC 调光支持，配合独显直连切换功能，既可追剧娱乐，又可 3A 大作，还能专业设计调色。

声音方面，雷神猎刃 15 游戏本拥有 Sound Blaster Studio + 音效加持，配合内置的立体扬声器阵列，实现 3D 环绕声场和无损音质，大屏观影沉浸感十足。

雷神猎刃 15 游戏本标配 16GB DDR5 5600MHz 内存和 512GB M.2 固态，内置双内存插槽和 3 个 M.2 插槽，内部扩容直接拉满，无惧大型游戏、高清模型文件等空间占用。支持 100W PD 快充的电源适配器，让外出通勤时刻满电。

外观设计上，雷神猎刃 15 游戏本采用金属机身材质，轻薄利落，整机仅重 2.17kg，厚度小于 25mm，钛灰色铝合金机身，表面机架风纹理，配合 C 面黑化全尺寸键盘，更有 RGB 背光加持，既简约又炫酷。

雷神猎刃 15 游戏本拥有接口大满贯，2A2C 常用数据口规格拉满，并自带 RJ45 网口，扩展性更强，网络稳定流畅。

现在打开京东，入手雷神猎刃 15 游戏本，不仅可以享受开学季限时首发返场价 5999 元，京东 PLUS 会员还可叠加专享立减优惠哦，有需求的小伙伴抓紧下单吧。

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