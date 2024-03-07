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江淮汽车集团 2024 年 1-2 月销量 6.89 万辆，同比增长 5.1%

2024/3/7 18:33:44 来源：IT之家 作者：泓澄（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 lemon_meta华南吴彦祖西窗旧事 的线索投递！

IT之家 3 月 7 日消息，江淮汽车集团发布 2 月产销快报，称 2 月合计销量 29661 辆，同比下降 25.34%；1-2 月累计销量 68908 辆，同比增长 5.10%。

产量方面，江淮汽车 2 月生产 24790 辆汽车，同比下降 43.94%；1-2 月累计生产 67425 辆汽车，同比下降 9.45%。

江淮汽车集团发布 2 月产销快报

IT之家注：由于 2023 年与 2024 年春节假期时间不同，2 月单月产销数据的参考价值有限。

根据 1-2 月累计销量分析，江淮汽车销售的 68908 辆汽车中，出口占 54.7%，共 37014 辆；在销售的 23964 辆乘用车中，新能源乘用车占 2766 辆，渗透率达 11.4%。

IT之家近日报道，江淮 × 华为“智选车”超级工厂项目公示预计年产量 20 万辆，投资 39.805 亿元，将开发江淮汽车全新的新能源专属 DE 平台、华为智能技术赋能的 X6 平台。

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关键词：江淮江淮汽车江汽集团

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