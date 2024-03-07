最高检开展专项行动，严打直播带货等新业态下常见伪劣商品违法犯罪

IT之家 3 月 7 日消息，据高检网今日公告，最高检决定自 2024 年 3 月至 12 月在全国检察机关开展“检护质量安全 2024”专项行动。

这一专项行动包含了多项重点任务：

依法从严打击生产、销售伪劣商品犯罪，尤其是网络营销、直播带货等新业态下与人民群众生活密切相关的常见伪劣商品违法犯罪，深挖原料源头和生产销售链条，全面保障商品质量安全。

推动涉案商品召回及销毁工作，最大程度降低伪劣商品违法犯罪对人民群众生命健康和财产安全的危害和风险。

加强行政执法与刑事司法双向衔接，完善机制建设，推动解决涉案物品检验认定难题，及时建议行政部门移送涉嫌犯罪案件，加强反向衔接。

落实中央质量督察考核工作整体安排，推动完善中央质量督察考核标准，做好检察机关条线评审工作，科学评价各地工作质效。

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据IT之家此前报道，去年 11 月，中国消费者协会发布 2023 年“双 11”消费维权舆情分析报告，在 10 月 20 日至 11 月 16 日共计 28 天监测期内，共收集到“消费维权”相关信息 56,753,335 条，日均约 202 万条。11 月 10 日信息量达到峰值，为 2,767,910 条。

监测期间，共监测到“消费维权”吐槽类信息 3,261,027 条，占“消费维权”总信息量的 5.75%。

有关“直播带货”负面信息 1,565,203 条，占吐槽类信息的 47.99%，日均信息量 55,900 条。信息量集中在“双 11”前半段，10 月 25 日达到峰值，为 94,694 条。价格垄断、低俗带货、虚假宣传等问题较为突出。

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