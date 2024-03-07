英伟达股价飙升，董事会成员纷纷减持套现

IT之家 3 月 7 日消息，芯片巨头英伟达股价持续攀升，截至今日已达 887 美元，单月涨幅高达 26.5%，其董事会成员们也正在享受公司股价飙升带来的丰厚回报。

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美国证券交易委员会 (SEC) 的文件显示，过去四周内，英伟达有四位内部人士通过多次交易减持了公司股票。IT之家注意到，不止英伟达董事会成员，近期大量科技界高管也减持了公司股票。例如，摩根大通 CEO 杰米・戴蒙上个月首次抛售了公司价值 1.5 亿美元的股票，亚马逊创始人杰夫・贝索斯抛售了 85 亿美元的亚马逊股票，Meta Platforms 创始人马克・扎克伯格抛售了 12 亿美元的股票，私募股权基金创始人莱昂・布莱克也首次抛售了价值 1.728 亿美元的股票。

在英伟达董事会方面，风险投资公司 Sutter Hill Ventures 的前常务董事 Tench Coxe 昨天通过三笔交易出售了价值 1.7 亿美元的公司股票。作为董事，Coxe 每年会获得价值 25.5 万美元的限制性股票和 8.5 万美元的现金薪酬。他自 1993 年以来一直担任英伟达董事会成员。

同样，董事会成员 Mark Stevens 在本周抛售了 12,000 股股票，价值 1020 万美元，此前他上个月也抛售了 15,000 股股票，价值约 1200 万美元。Stevens 是私人家族办公室投资公司 S-Cubed Capital 的管理合伙人，此前曾是风投公司红杉资本的合伙人。他于 1993 年至 2006 年担任英伟达董事，并于 2008 年重新加入董事会。今年 1 月份，当英伟达股价约为 546 美元时，Stevens 之前还抛售了 36,000 股股票，套现约 1970 万美元。

另一位董事会成员 Mark Perry 在 2 月 23 日，也就是英伟达公司 2 月 21 日发布财报后两天，抛售了 15,000 股股票，套现约 1190 万美元。Perry 已经担任了近十年的英伟达董事，他目前是一家非营利组织的顾问，之前曾担任生物制药公司 Aerovance 的 CEO。

同样于 2003 年加入英伟达董事会的资深董事 Harvey Jones 也减持了他所持有的部分公司股份，套现约 5300 万美元。Jones 是 Square Wave Ventures 的管理合伙人。

尽管进行了减持，Coxe、Jones、Stevens 和 Perry 仍然持有大量的英伟达股票。Coxe 持有约 410 万股，Jones 持有近 100 万股，Perry 持有 15.2 万股，Stevens 持有 440 万股。英伟达 CEO 黄仁勋持有约 8600 万股公司股票，占公司股份的 3.5%。

与此同时，亚马逊 CEO 安迪・贾西本周也通过预先设定好的交易计划出售了 50,000 股亚马逊股票，套现约 900 万美元。

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