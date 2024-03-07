奇瑞控股董事长尹同跃：建议给予低速电动四轮物流车路权，平替三轮电动车

IT之家 3 月 7 日消息，今年的十四届全国人大二次会议期间，全国人大代表，奇瑞控股集团党委书记、董事长尹同跃提出了 7 项建议，围绕加强中国汽车出口管理体系建设、提高新能源汽车安全及智能化标准、建立碳足迹管理法规、推进 E-fuel 绿色合成燃料发展等。

IT之家注意到，尹同跃提出“建议给予低速电动四轮物流车路权”。

中国国家邮政局数据显示，2023 年中国快递业务量累计完成 1320.7 亿件。快递包裹末端收派工具 90% 以上采用电动三轮车，不仅配送效率低，还存在续航时间短、安全标准低、舒适性差等问题。

目前，各汽车厂家均在开发满足末端配送需求的低速电动四轮物流车，相较于电动三轮车具有更安全、更环保、更高效的优势。但低速电动四轮物流车暂时缺乏国家标准，目前已开发的车型质量参差不齐，且无法上牌。

因此建议：

（1）工信部建立低速电动四轮物流车国家标准及法规，并纳入公告管理，用高质量、高安全性的四轮电动物流车平替三轮电动车；

（2）交通运输部、公安部等部委制定全国统一的路权政策，给予低速电动四轮物流车合法上路的路权（能上机动车牌照，纳入三轮摩托车范围管理，驾驶人需要持有摩托车驾照），让车辆合法上路；同时加装北斗设备，确保低速电动四轮物流车在设定道路上通行，减少违章、逆行现象，并予以规范管理。