奇瑞控股董事长尹同跃：建议给予低速电动四轮物流车路权，平替三轮电动车

IT之家 3 月 7 日消息，今年的十四届全国人大二次会议期间，全国人大代表，奇瑞控股集团党委书记、董事长尹同跃提出了 7 项建议，围绕加强中国汽车出口管理体系建设、提高新能源汽车安全及智能化标准、建立碳足迹管理法规、推进 E-fuel 绿色合成燃料发展等。
IT之家注意到，尹同跃提出“建议给予低速电动四轮物流车路权”。
中国国家邮政局数据显示，2023 年中国快递业务量累计完成 1320.7 亿件。快递包裹末端收派工具 90% 以上采用电动三轮车，不仅配送效率低，还存在续航时间短、安全标准低、舒适性差等问题。
目前，各汽车厂家均在开发满足末端配送需求的低速电动四轮物流车，相较于电动三轮车具有更安全、更环保、更高效的优势。但低速电动四轮物流车暂时缺乏国家标准，目前已开发的车型质量参差不齐，且无法上牌。
因此建议：
（1）工信部建立低速电动四轮物流车国家标准及法规，并纳入公告管理，用高质量、高安全性的四轮电动物流车平替三轮电动车；
（2）交通运输部、公安部等部委制定全国统一的路权政策，给予低速电动四轮物流车合法上路的路权（能上机动车牌照，纳入三轮摩托车范围管理，驾驶人需要持有摩托车驾照），让车辆合法上路；同时加装北斗设备，确保低速电动四轮物流车在设定道路上通行，减少违章、逆行现象，并予以规范管理。
尹同跃还提出“建议提高新能源汽车安全及智能化标准”：
当前新能源智能网联汽车发展迅猛，已经成为中国汽车快速发展和出口增长的新动力。但在汽车安全、智能化标准等方面，国内新能源汽车自燃事件依然频发，需要进一步提高安全标准；早期搭载 3G 网络的新能源汽车因部分地区 3G 退网而无法连线，存在安全隐患；OTA 是中国汽车优势所在，但当前 OTA 升级备案流程繁琐，审核周期长，影响用户的软件迭代和信息推送体验。
因此建议：
（1）工信部牵头进一步提升新能源电池（电芯、Pack、BMS）安全标准；强化新能源汽车出口安全管理，对电池发热量的界定（如冒烟但不能明火等）有更加严格、具体的要求。
（2）工信部牵头拉动网络运营商，在充分保障用户权益的前提下才能允许实施 3G 退网，同时加强偏远地区基站建设、扩容和优化布局，确保车辆稳定接入网络。
（3）公安部门在特定条件下，允许对车企释放车辆变更信息，支持主机厂与 3G 网络老车主保持联系，建立保障车辆安全运行的新技术解决方案。
（4）工信部对汽车软件实施分类管理，对涉及安全类软件加强审核，对其他类型软件优化升级备案流程，缩短审核周期，提升用户体验和数据安全。
尹同跃的其他建议包括：
建议加强汽车出口管理体系建设
建议支持汽车金融公司发展及“走出去”
建议建立碳足迹管理法规
建议推进 E-fuel 绿色合成燃料发展
建议出台越野体验管理办法
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