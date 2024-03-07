Keychron 推出 Q10 Max 三模机械键盘：75% Alice 配列，定价 1238 元起

IT之家 3 月 7 日消息，Keychron 今日发布 Q10 Max 三模机械键盘。该键盘采用 75% Alice 配列，无轴无键帽套件定价 1238 元，搭载佳达隆定制木星轴和 PBT 键帽的键盘定价 1358 元，今晚 8 点于天猫旗舰店开售。

Q10 Max 机械键盘隶属于 Keychron Q Max 三模“铝坨坨”系列，该系列已有 Q1 / Q2 / Q3 / Q5 / Q6 / Q60 / Q65 Max 等多款不同布局的键盘上市。

▲ Keychron Q10 Max 键盘产品特点

Q10 Max 机身由 6063 铝 CNC 工艺制成，使用 75% Alice 配列，官方宣称“符合人体手腕曲线弧度，减轻腕部压力”。

▲ Keychron Q10 Max 键盘

Q10 Max 键盘提供了三种佳达隆定制轴体可供选择：

木星茶轴 —— 微段落轴，55±15gf 操作力

木星红轴 —— 线性轴，45±15gf 操作力

木星香蕉轴 —— 提前段落轴，59±10gf 操作力

▲ 佳达隆定制木星轴

IT之家总结该键盘配置如下：

6063 铝 CNC 工艺机身

75% Alice 配列，含多媒体旋钮，支持热插拔

Gasket 结构，共六层填充

南向 RGB 灯位，支持 22 种 RGB 背光灯效

蓝牙 / 2.4GHz 无线 / 有线三模连接，最高 1000Hz 回报率

支持 QMK / VIA 改键

支持一键切换 Windows / macOS 布局

佳达隆定制木星轴 —— 木星红轴、木星茶轴、木星香蕉轴

KSA 高度 PBT 双色注塑键帽

385.3 x 156.8 x 31.8 mm，2129±30 g

4000mAh 电池，支持 5V 1A 充电

▲ 四种型号图示

目前 Keychron 为该键盘提供了 8.7 折优惠，具体价格如下：

Q10M-B 碳黑套件，定价 1238 元，8.7 折后 1077 元。

Q10M-B 复古白套件，定价 1238 元，8.7 折后 1077 元。

Q10M-M 碳黑键盘，定价 1358 元，8.7 折后 1181 元。

Q10M-P 复古白键盘，定价 1358 元，8.7 折后 1181 元。

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