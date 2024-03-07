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KTC 推出“随心屏青春版 A32Q5S”闺蜜机：内置电池、32 寸 4K 类纸屏，首发价 2999 元

2024/3/7 19:59:43 来源：IT之家 作者：归泷（实习） 责编：汪淼
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IT之家 3 月 7 日消息，KTC 推出 32 寸新品移动屏 A32Q5S，品类属于“闺蜜机”。目前该产品已开启预售，官方售价 3499 元，参与预售“支付 50 元可抵 500 元”活动，到手 2999 元

IT之家查询产品详情了解到，KTC 随心屏共分为三个版本：青春版（本产品 A32Q5S）、标准版和 Pro 版，全系采用了 31.5 寸 4K 显示器，屏幕采用 AG 磨砂玻璃材质，拥有类纸显示效果，SRGB 色域做到 100% 覆盖，对比度达 3000：1。

需要注意的是，青春版相较于其他版本在屏幕触控功能上进行了取舍，仅支持遥控器和键鼠操作

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KTC 随心屏 A32Q5S 使用了四核处理器，并搭配了 3+64GB 的内存组合，内置了 9500mAh 电池，官方称此款随心屏集电视、音响、投影仪、健身镜、艺术画框多种设备于一体，无需机顶盒即可看电视，电量支持 4～5 小时连续视频播放。

随心屏出厂预装了健身软件，提供瑜伽、普拉提等健身课程，支持用户在应用商店下载其他类别 App；随心屏还提供歌词画报功能，当用户在播放音乐时，歌词背景支持显示艺术画报。

此外，KTC 随心屏 A32Q5S 还搭载了语音助手小康，用户可以通过遥控器开启语音助手对设备进行操控。

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KTC 随心屏 A32Q5S 拥有四种连接方式，支持 Android / iOS 手机投屏和 Windows / macOS 电脑投屏，还配备了 USB 接口和 HDMI 接口，提供外设接入，官方表示支持 Switch 游戏机连接随心屏进行游玩。

其他方面：该机配备了自由调节支架，支持前后 20° 俯仰，左右 45° 旋转、20cm 升降以及 90° 垂直旋转；自带万向轮，方便用户在室内移动使用

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IT之家此前报道，KTC 于 1 月推出了型号为 A32Q7 的“随心屏 Pro”闺蜜机，主打“32 英寸 4K 屏”“8GB RAM+128GB 存储空间”，售价 3999 元。

京东 KTC 闺蜜机 A32Q5S 原价 3499 元，预售“支付 50 元可抵 500 元”2999 元直达链接

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