南美洲汽车产业史上金额最大投资，Stellantis 集团豪掷 56 亿欧元

IT之家 3 月 7 日消息，Stellantis 集团 6 日宣布从 2025 年到 2030 年期间，将向南美洲投资 56 亿欧元（IT之家备注：当前约 439.04 亿元人民币），以支持这期间 40 多款新产品的推出、生物燃料混动技术和脱碳技术的开发。该投资是巴西及南美洲汽车产业史上截至目前所获得的金额最大的投资。

▲ 生物燃料混合动力

Stellantis 集团表示，作为“Dare Forward 2030”战略规划的一部分，未来十年内将在电动化领域投资超过 500 亿欧元，并计划于 2038 年实现净零碳排放（若包含所有直接和间接碳排放，届时仅有个位数百分比的碳排放需要碳补偿）。

▲ 纯电动动力

位于巴西 Betim 的综合性生产及研发基地是该集团生物燃料混动技术的全球研发中心。未来，集团还将在该地区生产纯电动汽车。

▲ 插电式生物燃料混合动力

该集团表示，生物燃料混动技术车辆的制造与南美洲的所有生产线兼容。生物燃料混合动力、搭载电动双离合变速箱的生物燃料混合动力、插电式生物燃料混合动力技术将于 2024 年底开始投入使用。

▲ 搭载电动双离合变速箱的生物燃料混合动力

Stellantis 集团将“南美洲、中东及非洲、中国、印度和亚太”四个区域性市场整体定义为业务增长的“第三引擎”，并认为南美洲在“第三引擎”市场中扮演着引领性角色。

2023 年，该集团在南美洲共销售汽车超 87.8 万辆，市占率 23.5%；轻型商用车市占率 28.6%，为南美销量冠军。此外，Stellantis 是巴西销量最高的汽车集团，市占率达 31.4%。菲亚特是巴西和南美洲最畅销的汽车品牌，该品牌旗下的 Strada 皮卡则为巴西和南美洲最为畅销的车型。

通过该投资，Stellantis 集团表示将进一步做好在南美市场设计、开发和生产现代化汽车的准备，同时继续扩大其在该地区的业务。

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