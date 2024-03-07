【IT之家评测室】大疆 DJI Power 1000 户外电源体验：大疆无人机绝配，户外露营神器

近年来，随着户外露营热潮的持续升温，户外电源行业也乘势而起。就在去年 12 月，大疆“冷不丁”地发布了旗下首款户外电源产品 ——DJI Power 系列，宣布正式进军户外电源这一全新领域。

事实上，前些年，就有不少声音期望大疆能推出自家的户外电源产品。一方面大疆的产品和露营、郊野度假这种需要户外电源的场景有强关联，比如大疆无人机。简而言之，大疆的用户群体有更强的户外补能需求。

另一方面，户外电源行业也确实需要大疆这样的品牌进去好好卷一下，尽管这个行业已经足够卷了。但有了大疆这种无论是品牌实力还是影响力的头号玩家加入，整个户外移动电源行业会迎来更良性的竞争，消费者也会有更好的产品选择。

DJI Power 系列包括 DJI Power 1000 和 DJI Power 500 两款产品，其中 DJI Power 1000 售价 3499 元，DJI Power 500 售价 2099 元。

IT之家评测室也已经拿到了 DJI Power 1000，DJI Power 1000，这里的这个“1000”就非常直观了，就是一度电的意思，电池容量为 1024 瓦时。接下来就为大家带来这款产品的上手体验。

一、外观设计、规格

DJI Power 1000 采用了传统户外电源的造型，但细节处有着很明显的大疆风格，就比如外壳工程塑料上面的细腻纹理，与大疆无人机、云台等产品的设计风格一脉相承。

墨黑色的配色也很深得人心，没有花里胡哨的颜色搭配，看起来简约可靠。

在设计上，机身顶部和背面设计得非常简约、平整，仅有一个黑亮面的大疆 DJI Logo。

DJI Power 1000 的把手位于机身两侧，而在把手下方，则是竖向的散热开孔位置。

在右侧的散热区下方，还有两个 1/4" 螺纹口，可通过 DJI Power 太阳能板转接模块（MPPT）或 DJI Power 车充插头转 SDC 充电线连接太阳能板，利用太阳能环保充电。

机身正面，包括了所有的输入输出接口，以及显示产品状态的液晶面板。

接口方面包括（从左到右）：

AC（交流电）供电 × 2

24 瓦 USB-A × 2

140 瓦 USB-C × 2

AC（交流电）充电 × 1

SDC × 1

SDC Lite × 1

在细节上，左侧 AC 供电口下方，有单独的 AC 按钮，开启即可通过该接口对外供电。

AC 充电接口和两个 SDC 接口均采用了防水密封盖设计，在 AC 充电口的下方，还有 1200W、600W 开关，左右拨动即可选择不同的功率补电。

两个 SDC 接口（下图红框）则是 DJI Power 1000 和市面上其它户外电源的不同，通过大疆独有的转接配件，这两个接口可实现最高 240 瓦的输出、400 瓦的充电输入。

补充说明一句，经过咨询大疆工程师，这两个 SDC 接口在规格上完全一致，仅仅是名称略有差别，但笔者不太懂的是，为啥不叫接口 1、接口 2，非要在后面加个 Lite 呢？

回到中间的这块显示屏上。

不管是补能还是充电，DJI Power 1000 的这块屏幕都能实时显示功率状态，电量、充电时间 / 可用时间，甚至包括何种对外供电方式、SDC 充电时大疆无人机电池电量（上图右上角数值）等数据。

在可靠性设计上，DJI Power 1000 整机采用阻燃材料，高强度设计，承重高达 200 斤，搭配平整的机身顶部，闲暇时间当个书桌用也是没有问题的。

在机身内部，还包括 11 处温度传感器，可时刻监控散热情况，官方表示在 40℃高温环境下也能正常运作。此外，整机 10 处保险丝为各个模块提供电路保护。

DJI Power 1000 的电芯材质为磷酸铁锂，官方表示可实现 3000 次循环，即便高频使用，也可提供 10 年的使用寿命。技术层面还搭载 BMS 智能电池管理系统，如超过安全用电阈值，充放电保护机制会自动开启，待用电环境恢复正常后，机器才会再度运行。

尺寸规格上，DJI Power 1000 长 448 毫米、宽 225 毫米、高 230 毫米，机身重量为 13KG，大约 26 斤左右的重量，对于成年男性而言，双手抬起并不会存在太大问题，不过一些稍小的女生可能就会吃力一些了。

对便携有更强需求的用户，也可以看看容量 512 瓦时但重量也仅为 7.3KG 的 DJI Power 500，后者单手提起是毫无问题的。

回到 DJI Power 1000 上，为了方便用户单手拎起，大疆还特别设计了一款收纳保护包。

在收纳包的左右提手部分，均设计了散热开口，拉开拉链后可以让产品更好地散热。

同时在正前方的面板位置，也采用了上翻式的设计，拉开拉链，既可外接用电设备，同时也能遮挡电源接口，以防止意外泼溅及防雨滴等。

在笔者看来，这款收纳包还是相当有必要的，一方面是户外使用时，一定程度上可以抵挡雨水侵袭，又或者避免设备外壳被硬石划伤（当然设备本身很坚固可靠，但这么个大家伙被划上划痕，也确实不太好看）。

重要的是，这款包包能让 DJI Power 1000 单手拎着就走，两侧的收纳包还可以塞进电源线，单手就能携带 DJI Power 1000 主机和各种新材配件，非常方便。

只不过，这款收纳包 699 元的定价，或许对于大部分消费者而言稍显不太友好。

二、产品体验

DJI Power 1000 电池容量为 1024 瓦时，官方表示能为手机充电约 57 次、数码相机充电约 59 次、无人机充电约 12 次。

机身左侧的 AC（交流电）供电口，支持 220V～240V 交流电输出，最大持续输出可以达到 2200 瓦。这也意味着，常见的生活家电，DJI Power 1000 都能轻松满足。

DJI Power 1000 还默认开启 UPS 模式，如市电突然断电，DJI Power 1000 能快速切换至供电状态，保持用电设备正常运行。作为家庭应急电源使用，DJI Power 1000 也是相当适合的。

DJI Power 1000 户外使用时，应对的大多是吹风机、烧水壶、微波炉这类大功率电器，IT之家也做了简单的测试。

1、AC 供电口大功率电器测试

比如，1800W 的吹风机，开启最大档位之后，DJI Power 1000 的输出功率轻松来到 1700W 左右，65% 电量，显示可用 20 分钟左右（大概值，在使用时，时间会波动）。

额定功率 1180W 的微波炉，开启最高档位的高火模式，DJI Power 1000 的输出功率来到 1050W 左右，57% 电量，显示可用 24 分钟左右。

90W 的充电器接入 AC 供电口给小米 14 Ultra 充电，充电功率达到了 69W 左右，显示可持续充电 7 小时。

两个 AC 供电口同时运作，轻松为两台电脑提供稳定可靠的电力供应。

2、USB 接口供电实测

接下来看看 DJI Power 1000 四枚 USB 接口的供电表现。

IT之家做了简单测试，比如给 MacBook Pro 充电，DJI Power 1000 的 USB-C 最高支持 PD 3.1，所以也完全无压力。

此时 MacBook 为满电状态，6W 仅为涓流充电

给 2022 款 iPad Pro 充电，轻松来到 29W（支持 35W PD 快充）。

两枚 24 瓦 USB-A，和两枚 140 瓦的 USB-C，其实已经足以应对生活中大部分的移动设备同时供电了。

当然，DJI Power 1000 的 USB-C，绝配的还是大疆无人机，就比如通过该接口给大疆 Air 3 无人机的充电管家（电池盒）充电，功率能够直接来到 100W 之上，使用无人机时，可以快速给智能电池补电。

3、SDC 接口供电实测

既然谈到大疆无人机，就不得不提一下 DJI Power 1000 独有的两颗 SDC 接口了，这也是 DJI Power 1000 相较于市面上其它户外电源产品，独有的技术优势，也是大疆产品生态优势。

这两个 DJI Power SDC 超级快充，既可以对外放电，也可以用于充电，充电我们放到后面讲。

先来讲讲对大疆部分无人机电池的快速充电。

官方描述，该接口可为 DJI Mavic 3 系列智能飞行电池、 Air 3 智能飞行电池、Inspire 3 TB51 智能飞行电池、M30 TB30 智能飞行电池快速供电。将一块 Mavic 3 系列电池电量从 10% 充至 95% 仅需 32 分钟。

两个 SDC 超级快充，分别接入车充插头转 SDC 充电线（299 元）、SDC 转 DJI Air 3 快充线（99 元）

SDC 转 DJI Air 3 快充线的快充功率为 125 瓦，我们实测给 Air 3 电池充电，功率直接来到 100W 以上。从 0% 充至满电约需 44 分钟。

当然，如果你的无人机亟需补能的话，也可以通过 USB-C 给充电管家充电，然后再外接 SDC 转 DJI Air 3 快充线，给电池单独充电。此时功率可以达到 200W 以上，双管齐下，让电池快速补充，让你的无人机迅速恢复飞行状态。

4、噪音测试

在使用电吹风、微波炉这类高功率电器时，DJI Power 1000 会有明显的风扇散热声音，靠近散热孔，实测噪音为 56dB 左右。这个声音如果在安静的室内，比如卧室，图书馆，在 3 米左右的范围内还是能感受到的，类似于老空调工作时的嗡嗡声。

但是，这里要说但是了。

DJI Power 1000 的应用场景基本都在室外，所以一旦放到室外场景，这个工作噪音基本可以忽略不计，更要说明的是，在使用诸如电吹风、热水器这类电器时，它们本身就自带工作噪音的，一旦用起来，就完全覆盖了 DJI Power 1000 本身的噪音，所以，在笔者看来 DJI Power 1000 的工作噪音是完全可以忽略不计的。

而在为手机、电脑、平板这类产品充电时，DJI Power 1000 的工作噪音同样可以忽略不计，即便是把分贝仪靠近散热出风口，在安静的室内测量，声音最大也仅为 35dB。在办公室这样的环境下，甚至放在工位上，耳朵靠近都很难听到。

所以，你基本无需担心 DJI Power 1000 的工作噪音过大的问题，特别是在户外场景下使用。

5、充电实测

讲完了 DJI Power 1000 的对外供电，最后讲一下 DJI Power 1000 本身的充电。

DJI Power 1000 支持三种充电方式：市电、太阳能以及车充。

其中，市电在快充模式下，充至 80% 电量仅需 50 分钟，从零电量到充满电最快只需 70 分钟。

如下图所示，IT之家通过家用电源为其充电，功率持续稳定在 1170W 左右，直逼峰值 1200W，而此时屏幕显示还剩余 26 分钟就能充满电，相当迅速了。

如果你的充电环境供电并不是特别稳定，或者有其它大功率设备在使用，那么也可以一侧的开关，选择 600W，该模式下，基本顶着 600W 的峰值在跑。57% 的电量，显示剩余 50 分钟的充电时间。

这么大的家伙，充电时间和一台手机差不多，确实相当令人满意了。

DJI Power 1000 还支持太阳能充电，通过 DJI Power 太阳能板转接模块（MPPT），连接太阳能板，就能充电了。目前 360 瓦太阳能充电套装售价 4896 元，三块 120 瓦路遥太阳能板，约 3 至 6 小时将 DJI Power 1000 从零电量充至满电。前提是天气光线状态良好。

对于经常长途自驾游，无人区自驾的用户来说，这个功能必不可少了。

第三种充电模式，则是大家喜闻乐见的车充了，搭配使用 DJI Power 车充插头转 SDC 充电线，就可通过汽车点烟器接口为 DJI Power 1000 充电。

DJI Power 车充插头转 SDC 充电线（12 伏 / 24 伏）

需要强调的是，充电时，一定要确保汽车发动机启动中。毕竟是车充，别想着能有多快。但好在一趟小长途下来，也能充到一个令人满意的电量。

写到最后

评价大疆 DJI Power 1000 户外电源这款产品优势，其实可以从三个角度出发。

一是对于大疆用户而言，特别是无人机市场极为庞大的大疆用户群体，DJI Power 1000 的推出，可谓解决了他们长期以来的户外补能迫切需求，DJI Power 1000 能够给大疆部分无人机电池以 100W 以上功率快速补能充电，有着大疆产品生态优势，凭这一点，就足以让他们感慨一句 —— 终于等到你，还好我没放弃。

对于普通消费者而言，大疆作为无人机、运动相机等领域的头号玩家，普通消费者在选择户外电源时，也更倾向于大疆这些头部企业。对于行业而言，大疆这样的玩家进入户外电源赛道，也一定会感到些许压力。毕竟，大疆在电池领域已经探索持久，深厚技术沉淀下的新品，也定会促使行业形成良性竞争。

最后，即便是撇开品牌的光环，回到产品体验本身，作为大疆出品的首款户外电源产品，DJI Power 1000 的完成度之高，设计、功能、扩展性等方面优势也相当明显，是一款非常“大疆”的产品。所以，无论是从品牌信赖度还是产品体验度来看，DJI Power 1000 都非常值得消费者选择。

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