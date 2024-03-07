北京奔驰整车累计产量突破 500 万辆，将推出纯电续航超 100 公里插混 E 级

IT之家 3 月 7 日消息，据梅赛德斯-奔驰“奔驰星闻”公众号消息，北京奔驰整车累计产量近日突破 500 万辆大关。据悉，此次下线的国产长轴距 E 级车为第十一代，代号为 V214，该车型搭载的 M254 发动机已在去年四季度作为“第五百万台发动机”下线。

官方表示，北京奔驰每个“百万”成绩的达成均实现了更短的用时，依次为 11 年、2 年、22 个月、21 个月、20 个月。2005 年，北京奔驰的首台本土化生产车型为代号为 W211 的第八代 E 级车，2016 年、2020 年，代号为 V213 的国产长轴距 E 级车（第十代 E 级车）分别成为第 100 万辆、第 300 万辆下线的整车。

随后，国产长轴距 E 级车还将推出纯电续航超过 100 公里的插混车型。目前梅赛德斯-奔驰在华生产车型阵容包括 11 款产品，覆盖纯电车型、插电式混合动力车型和燃油车型。

据IT之家此前报道，2023 年，梅赛德斯-奔驰累计向中国客户交付约 76.5 万辆新车，与上年交付基本持平，其中隶属于高端豪华矩阵的迈巴赫品牌、G 级越野车分别实现 21%、22% 的年度增长。北京梅赛德斯-奔驰销售服务公司销售执行副总裁毕立思（Oliver Britz）透露，2024 年将带来超过 15 款覆盖多种驱动方式、多个产品矩阵的全新和新一代产品，带来“强劲的产品攻势”和“不可复制的客户体验”。

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