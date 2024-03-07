MEGA 上市后理想港股暴跌 20%，李想微博沉寂

IT之家 3 月 7 日消息，3 月 1 日，理想汽车发布了其首款纯电车型理想 MEGA MPV，售价 55.98 万，3 月 11 日开始交付。该车采用 800V 高压平台，搭载与宁德时代共同研发的麒麟 5C 电池组，电池容量为 102.7 千瓦时，CLTC 工况下续航为 710 公里。在补能方面，理想 MEGA 可以做到充电 12 分钟，续航 500 公里的充电速度。

理想汽车 CEO 李想表示，MEGA 将是理想汽车下一个爆品，有信心成为 50 万元以上乘用车销量第一的产品。

然而，MEGA 自 3 月 1 日发布以来，就饱受争议和质疑。据财联社 3 月 5 日报道，有消息人士爆料称，这款车型上市 72 小时内，全国大定订单约 3218 辆，退订量约 10297 辆。

这一消息对理想汽车的股价造成了沉重的打击，截至收盘，其今日港股股价下跌 5.75%，达到每股 144.2 港币，相较于 MEGA 发布当天 179.2 港元 / 股的收盘价已下跌近 20%。此外，理想在美股也从 3 月 1 日 MEGA 发布当天 43.54 美元 / 股的收盘价，跌至 3 月 6 日 37.87 美元 / 股。

有华尔街分析师认为，理想股价大跌的原因有两个方面，一是市场对理想汽车的估值过高，导致股价在此前大涨后出现了获利回吐的现象，二是 MEGA 没有达到消费者的期待，引发了市场的失望情绪。

IT之家注意到，理想汽车的创始人兼 CEO 李想，自从 3 月 2 日发了一条关于 MEGA 设计的微博后，就再也没有在社交媒体上发表过任何言论，也没有公布 MEGA 的大定订单，与以往的高调形象形成鲜明对比。

此外，MEGA 推向市场后因其外观陷入舆论漩涡。近日，一名汽车博主在网络上曝出一则理想汽车向某平台的投诉通知函。该通知函指出，2024 年 3 月 2 日，今日头条平台“成熟小猫”等用户对理想汽车的新品 MEGA 车型进行恶意 P 图，将“奠”和“新能源殡仪车”等字样贴于车身，严重侵害理想汽车的产品形象及品牌声誉，侵害了理想汽车的名誉权。理想方面要求今日头条平台的相关内容作删除等处理。

据红星新闻 3 月 4 日报道，搜索发现，截至 3 月 4 日上午 10 点，通知函中涉及的链接均已无法打开。3 月 4 日下午，记者向理想汽车方面核实了上述通知函件的真实性，“函件确实是我们发给部分媒体的”，理想汽车方面还称，发布该通知函的网友已经更改账户名，搜不到相关信息，目前正在解决。

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