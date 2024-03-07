一男子用 AI 换脸“再现”已故父亲：将父亲面部“移植”至自己脸上以安慰奶奶

IT之家 3 月 7 日消息，据红星新闻报道，近日一名男子通过 AI 换脸技术成功“复活”去世的父亲。视频中，这名男子为了更像自己的父亲，剃掉了胡须，用 AI 换脸录制视频，并模仿父亲的语气向自己的奶奶报平安。

该男子姓孙，在接受采访时，谈到了借助 AI“复活”自己已故父亲的背后故事。孙先生表示，在父亲 2023 年因罹患阑尾黏液腺癌病去世之后，全家人一直瞒着生病的奶奶，怕老人家接受不了。

但孙先生看奶奶太过思念父亲，不断追问自己“是否可以跟儿子通话”，便查阅各种资料，最终决定采用 AI 换脸技术将父亲的脸“移植”到自己的脸上，录制了一段视频，以父亲的口吻向奶奶报平安，让她安心。

孙先生受到科幻电影中数字人的启发，决定使用 AI 换脸技术、通过一款 AI 视频图片软件录制一段父亲问候奶奶的视频，以此来安慰奶奶，假装父亲还活着。孙先生表示，自己的奶奶在看到这段视频之后，“总算安心了”。“虽然见不到父亲，但是奶奶以为父亲还活着，这已经是很好的结果了。”

孙先生坦言，自己拍摄视频时一直处于崩溃之中，需要克服巨大心理压力，一遍遍地拍摄使他情绪崩溃、双眼含泪。

据IT之家此前报道，音乐人包小柏也使用了类似的形式来“复活”已故女儿，通过 AI 技术制作了“数位（数字）女儿”，成功重现爱女的嗓音。

据媒体“一条”报道，人工智能行业从业人士张泽伟通过为普通人定制“AI 数字人”，一年内完成 653 个订单需求，平均一单几千到 1 万元不等。有年轻人希望拥有偶像的数字分身，也有母亲找他“复活”癌症去世的孩子。

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