业内首个物流智能联盟成立，以大模型助力物流行业增效降本

IT之家 3 月 7 日消息，IT之家从阿里云官方公众号获悉，今日，物流行业内首个专注于大模型应用研究与实践的联盟“物流智能联盟”在杭州成立，旨在加速大模型在物流领域落地，用 AI 助力物流行业增效降本和业务创新。

据悉，该联盟由中国物流与采购联合会、阿里云、菜鸟、高德地图、中远海运、东航物流、圆通速递、申通快递、中通快递、德邦快递、G7 易流、地上铁、浙江大学智能交通研究所等在 2024 数智物流峰会上共同成立。

据国家邮政局数据，过去 14 年快递行业业务量飞速增长，由 2009 年的 18.6 亿件增长至 2023 年的 1320.7 亿件，扩大 71 倍。随着业务发展，快递行业积极拥抱云计算、AI、大数据等技术，在智能化仓储管理、实时追踪包裹动态、智能客服解决方案、干线物流优化等诸多环节实现创新。不仅及时支撑了业务的增长，也使得快递交付时效从周到天。更值得关注的是，这期间交付成本不断下降，快递平均单价下降了 2/3。

在物流行业的转型升级过程中，技术的驱动尤为关键。以云 + AI 为核心构建的智能物流体系，能够实时处理海量数据，精确预测需求变化，动态优化配送路径，精准调度物流资源，最终达到全面提升行业效能的目标。

值得一提的是，阿里云在 2 月 29 日宣布全线下调云产品官网售价，平均降价幅度超过 20%，最高降幅达 55%。这是阿里云史上最大力度的一次降价，涉及 100 多款产品、500 多个产品规格。据介绍，目前，80% 以上的中国物流快递和货运平台都在使用阿里云的云服务。

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