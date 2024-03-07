苹果 7 亿美元拍的大片票房只有 4.66 亿美元，靠付费点播“回血”

IT之家 3 月 7 日消息，苹果公司投入巨资打造的几部“大片”一直备受争议，业内人士质疑其商业决策的合理性，认为公司更注重面子工程而非实际收益。然而，最新报告指出，尽管票房表现不佳，这三部电影却仍为苹果带来了盈利。

根据 Variety 的报道，苹果公司为《花月杀手》、《拿破仑》和《阿盖尔：神秘特工》三部影片投入了超过 7 亿美元，但总票房仅为 4.66 亿美元。其中《拿破仑》以 2.21 亿美元领跑，其次是《花月杀手》（1.57 亿美元）和《阿盖尔：神秘特工》（8800 万美元）。表面上看，苹果似乎亏损了约 2.5 亿美元（IT之家备注：当前约 10.8 亿元人民币）。

值得注意的是，仅靠增加 Apple TV+ 订阅用户数量，似乎难以弥补票房亏损。

但苹果还拥有另一个收入来源：高级视频点播 (PVOD)。在院线下档后，这些影片会在登陆 Apple TV+ 之前通过 iTunes 或亚马逊 Prime 以较高的价格提供购买或租赁服务。例如，想要提前观看《拿破仑》，租赁需要 19.99 美元，购买则需要 24.99 美元。

相比之下，只需每月支付 9.99 美元的 Apple TV+ 订阅费用似乎更划算，即使只想观看其中一部电影。然而，根据 Variety 的报道，似乎仍有足够多的人愿意为提前观影付费，这正是其中至少两部电影取得盈利的原因。一位来自片方的消息人士称，得益于辅助收入来源，《花月杀手》和《拿破仑》都实现了盈利。这两部电影在苹果应用商店去年最卖座的电影排行榜中名列前十，《花月杀手》更是连续四周位居榜首。

从某种程度上来说，苹果通过票房和 PVOD 点播收入来支付制作成本，为 Apple TV+ 获得了“免费”的内容。此外，这两部电影在即将到来的奥斯卡颁奖典礼上也获得了多个奖项提名，共计 13 项，为苹果公司赢得了“面子”。

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