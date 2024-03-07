独立双系统不串味：容声 501L 嵌入式冰箱 3017 元大促（日常 4899 元）

容声 离子净味系列 BCD-501WD18FP 嵌入式多门冰箱 日常售价 4899 元，今日直降至 4499 元。

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据介绍，容声 离子净味系列 BCD-501WD18FP 嵌入式多门冰箱 总容积 501 升，冷藏室容积 296 升，冷冻箱容积 174 升，采用双系统循环架构，冷冻冷藏室分别各有一套蒸发器，分区制冷有效防止串味。

另外，这款冰箱采用矢量变频压缩机 + 多频离心风机组合，拥有 7kg / 12h 超强冷冻能力，-25℃深冷速冻，综合耗电低至 0.83kw / 天，符合一级能效标准。支持智能三档调温，提供母婴 / 养鲜 / 原鲜三种模式。

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