首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 数码之家>智能家电

独立双系统不串味：容声 501L 嵌入式冰箱 3017 元大促（日常 4899 元）

2024/3/7 22:11:45 来源：IT之家 作者：灼朗 责编：灼朗
评论：

容声 离子净味系列 BCD-501WD18FP 嵌入式多门冰箱 日常售价 4899 元，今日直降至 4499 元。

叠加下方多重优惠后，仅需 3017.75 元包邮 + 3 期免息：

  • 下单立减 800 元 + PLUS 会员立减 11.25 元。

  • 满 3699-400 元券：点此查看

  • 满 1000-100 元补贴券：点此查看

  • 9.9 元购京东家居季卡，每月发放 2 张 499-40 元叠加券：点此领券

  • 加入购物车时选择以旧换新 *，选择任何一部老、旧、坏电视等家电（京东回收价 35 元左右），京东补贴 100 元。

  • 以旧换新加入购物车 1 件后 + 晒单返 30 元红包，折合到手仅需 3017.75 元。

京东容声 501L 四开门冰箱 BCD-501WD18FP 折后 3017.75 元领 300 元券

* 以旧换新的电器无关品牌 + 无需功能完好，有这个东西的“尸体”就 OK（闲鱼上此类商品一般 50 元左右）。

据介绍，容声 离子净味系列 BCD-501WD18FP 嵌入式多门冰箱 总容积 501 升，冷藏室容积 296 升，冷冻箱容积 174 升，采用双系统循环架构，冷冻冷藏室分别各有一套蒸发器，分区制冷有效防止串味。

另外，这款冰箱采用矢量变频压缩机 + 多频离心风机组合，拥有 7kg / 12h 超强冷冻能力，-25℃深冷速冻，综合耗电低至 0.83kw / 天，符合一级能效标准。支持智能三档调温，提供母婴 / 养鲜 / 原鲜三种模式。

京东容声 501L 四开门冰箱 BCD-501WD18FP 折后 3017.75 元领 300 元券

欢迎下载最会买App - 好货好价，高额返利，1毛钱也能提现！

扫描二维码或点击此处下载最新版（自动识别平台）。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

【广告】
下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：冰箱容声

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用