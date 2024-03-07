法国奢侈品牌推出独特手提包：由气凝胶制成，仅重 31 克

IT之家 3 月 7 日消息，法国奢侈品牌 Coperni 近日推出了一款名为“Air Swipe Bag”的手提包，完全由美国宇航局 (NASA) 的纳米材料二氧化硅气凝胶制成。

这种名为气凝胶的材料最初是由科学家史蒂夫・琼斯 (Steve Jones) 为 1999 年的 NASA 星尘号任务 (Stardust mission) 研制，该任务成功采集了威尔德 2 号彗星 (Wild 2 comet) 的样本。

Air Swipe Bag 仅重 31 克，其中只有 0.2% 是实实在在的有形物质，其余部分则是空气，可以通过气凝胶的数万亿个通道流动。气凝胶以其超轻的特性闻名，在 1990 年代曾获得过“最轻固体”的称号，后来又衍生出打破纪录的第二代版本。NASA 之前将这种物质称为“固态烟雾”，而这款包包的外观也很好地体现了这一点。

据IT之家了解，气凝胶本身异常坚固，这种材料可以承受其自身重量 4,000 倍的压力，并且可耐受高达 1200 摄氏度的高温。因此，气凝胶还被用于制造火星探测器的隔热层等航天领域。

Air Swipe Bag 目前还没有在 Coperni 的官网上架销售，但想要拥有如此特别的配饰，想必也要付出高昂的代价。毕竟，太空探索和时尚从来都不是便宜的领域。

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