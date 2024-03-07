支付宝：已完成提升和优化外国人交易限额，多语言翻译等服务将近期上线

IT之家 3 月 7 日消息，今日国务院发布《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，指导支付服务主体不断提升老年人、外籍来华人员等群体的支付服务便捷性和满意度。

图源：支付宝公众号

对此IT之家从支付宝公众号获悉，支付宝表示正在中国人民银行、外汇局的支持和指导下，扎实推进落实各项措施，针对老年人和外籍来华人员持续优化支付服务。其中，已完成提升和优化外国人交易限额，单笔交易限额从 1000 美元最高提到 5000 美元，年度交易限额从 10000 美元最高提高到 50000 美元；多语言翻译、境外钱包乘车码“一码通”等新服务将陆续上线。

支付宝称，支付宝不断完善适老化应用程序和辅助功能，为“银发一族”在生活保障、医疗养老、交通出行以及防电信诈骗等方面提供便捷的服务。支付宝先后推出“长辈模式”、人工直连“暖洋洋客服专线”、“医保亲情账户”等，并与各地政府部门和志愿者共同发起蓝马甲助老服务，面对面服务老年群体。

服务境外来华人员方面，支付宝与中行、工行、网联、境外钱包等合作，推出了“外卡内绑”和“外包内用”2 套服务入境人士的移动支付方案，通过蚂蚁集团旗下的 Alipay + 跨境数字支付和营销解决方案也支持 10 个境外钱包用户入境后直接扫码付款。

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