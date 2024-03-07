财付通：微信外卡支付的单笔交易限额、年交易限额已完成额度提升

IT之家 3 月 7 日消息，IT之家此前报道，今日国务院办公厅印发《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》，提及充分考虑老年人、外籍来华人员等群体需求，做好适老化、国际化等服务安排。

财付通称，在人民银行、外汇局的支持和指导下，财付通围绕“适老化升级”已落实多项举措。联合微信平台，以微信“关怀模式”、微信支付小程序点单“大字大图关怀模式”提升体验，通过“95017 长辈无忧专线”提供专属的客户服务。除了使用微信支付快捷支付，老年用户还可开通“亲属卡”，绑定子女的账户便捷扣款消费，不擅长使用智能设备的用户也可选择通过“银龄守护卡”智能小手机等设备便捷支付。

在便利外籍来华人员支付方面，简化措施持续落地。联合微信平台优化 WeChat 注册流程，为外籍来华人员提供更安全便捷的 WeChat 注册认证方式；基于分层核验方案，外籍来华人员无需提交完整身份信息即可绑定外卡，在一定额度以内试用微信支付；对于部分不绑定外卡的用户，推动研发充值支付简化方案，将支持外籍来华人员使用小额资金充值，和境内用户一样便捷支付。

微信外卡支付的单笔交易限额、年交易限额也已在人民银行、外汇局指导下完成额度提升，同时制定了动态管理的限额策略，在满足用户大额消费需求的基础上，兼顾服务提升和风险防控的动态平衡。

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