谷歌官方文件管理器 App 新增“文档扫描”功能，可自动采集图片边框、导出 PDF

IT之家 3 月 7 日消息，谷歌官方的文件管理器 App“Files by Google”近日发布更新，版本号为 1.2729.610141523.0 ，此次更新新增了“文档扫描”功能。

用户打开 App 之后，界面右下角会出现一个“扫描（Scan）”按钮，点击之后便会出现相机界面，可以选择自动采集文档边框或是手动选取。此外，用户可以对扫描结果进行裁剪、旋转、清理或者添加滤镜，也可以将多个扫描结果合并至同一文档内，导出 PDF 格式文件。

▲ 图源 TechRadar

至于文件位置，App 会将新建一个指定的文件夹“扫描（Scanned）”，通过 Files by Google 扫描、导出的文档，会保存在这个新建的文件夹中。

从功能来看，Files by Google 这次新增的“扫描仪”与IT之家小伙伴们比较熟悉的微软“Microsoft Lens”（原名为 Office Lens）颇为相似，二者都是将含有文件、PPT、大屏幕等元素的照片转化为更加易读、规整的文档形式。

据 TechRadar 报道，该功能已支持在 Pixel 系列手机、Nothing Phone、一加 OnePlus Pad 等设备上使用。值得一提的是，谷歌云端硬盘 App 先前已经上线了相同的功能，并采用一致的用户界面。但对于原生 / 类原生安卓玩家来说，相比于云端硬盘，文件管理器的触及率自然是要更高一些。

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