东风中大型轿车 eπ 007 官宣 3 月 14 日上市：15.96 万元起售，提供纯电 / 增程动力

IT之家 3 月 7 日消息，东风汽车日前宣布，旗下全新车型 eπ 007 将于 3 月 14 日正式上市。该车已在 2 月 14 日公布售价、开启大定，提供 1.5L 增程及纯电双版本 4 款车型，官方计划于本月交付。
200Pro 增程版：15.96 万元
530Pro 版：16.66 万元
620Pro 版：17.96 万元
540 四驱 Max 版：19.96 万元
该车定位“智雅电动轿跑”，基于东风量子架构打造，尺寸属于中大型轿车。外观方面，新车整体呈现出宽体低趴的轿跑车姿态，线条简洁流畅，车头配备了一枚全新 LOGO，还采用了无框车门。
该车还支持选装“剪刀门”，这一配置曾经多见于超跑或性能车，随着小鹏 P7、哪吒 S、哪吒 GT 等新能源汽车的问世逐渐开始“平民化”。该车配备的剪刀门支持车内语音、智能钥匙、智能触控等多种开启方式，配备双超声波雷达主动避障。
配色方面，新车提供夜影黑和晨曦白两种基础车漆，以及溪石灰、幽兰紫、云杉青、向阳金、溪石灰（哑光）5 款车漆可选。
其他配置方面，该车内置可翻转全液晶仪表盘、双辐式多功能方向盘，配备 15.6 英寸多媒体显示屏，支持高速 NOA 领航辅助驾驶、超视距记忆泊车等功能。
eπ 007 长宽高分别为 4880/1895/1460 毫米，轴距 2915 毫米，配有东风马赫 E 动力系统，其中纯电车型提供四驱双电机版本，最大功率可达 400 千瓦；增程车型后置电机最大功率 160kW、峰值扭矩 310N・m，CLTC 纯电续航 200km / 综合续航 1200km。IT之家附不同纯电车型动力信息如下：
|车型
|530Pro
|620Pro
|540 四驱 Max
|最大功率
|160kW
|200kW
|400kW (双电机)
|峰值扭矩
|310N·m
|320N·m
|640N・m (双电机)
|电池容量
|56.83kWh
|70.26kWh
|70.26kWh
|百公里加速时间
|6.8s
|5.8s
|3.9s
|CLTC 工况续航
|530km
|620km
|540km
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