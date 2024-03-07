东风中大型轿车 eπ 007 官宣 3 月 14 日上市：15.96 万元起售，提供纯电 / 增程动力

IT之家 3 月 7 日消息，东风汽车日前宣布，旗下全新车型 eπ 007 将于 3 月 14 日正式上市。该车已在 2 月 14 日公布售价、开启大定，提供 1.5L 增程及纯电双版本 4 款车型，官方计划于本月交付。

200Pro 增程版：15.96 万元

530Pro 版：16.66 万元

620Pro 版：17.96 万元

540 四驱 Max 版：19.96 万元

该车定位“智雅电动轿跑”，基于东风量子架构打造，尺寸属于中大型轿车。外观方面，新车整体呈现出宽体低趴的轿跑车姿态，线条简洁流畅，车头配备了一枚全新 LOGO，还采用了无框车门。

该车还支持选装“剪刀门”，这一配置曾经多见于超跑或性能车，随着小鹏 P7、哪吒 S、哪吒 GT 等新能源汽车的问世逐渐开始“平民化”。该车配备的剪刀门支持车内语音、智能钥匙、智能触控等多种开启方式，配备双超声波雷达主动避障。

配色方面，新车提供夜影黑和晨曦白两种基础车漆，以及溪石灰、幽兰紫、云杉青、向阳金、溪石灰（哑光）5 款车漆可选。

其他配置方面，该车内置可翻转全液晶仪表盘、双辐式多功能方向盘，配备 15.6 英寸多媒体显示屏，支持高速 NOA 领航辅助驾驶、超视距记忆泊车等功能。

eπ 007 长宽高分别为 4880/1895/1460 毫米，轴距 2915 毫米，配有东风马赫 E 动力系统，其中纯电车型提供四驱双电机版本，最大功率可达 400 千瓦；增程车型后置电机最大功率 160kW、峰值扭矩 310N・m，CLTC 纯电续航 200km / 综合续航 1200km。IT之家附不同纯电车型动力信息如下：

车型 530Pro 620Pro

540 四驱 Max 最大功率 160kW 200kW 400kW (双电机) 峰值扭矩 310N·m 320N·m 640N・m (双电机) 电池容量 56.83kWh 70.26kWh 70.26kWh 百公里加速时间 6.8s 5.8s 3.9s CLTC 工况续航 530km 620km 540km

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