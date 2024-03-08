苹果 visionOS 1.1 正式发布：增强头显管理、优化 Persona 等

IT之家 3 月 8 日消息，苹果今日向 Vision Pro 用户推送了 visionOS 1.1 更新（内部版本号：21O211），本次更新距离上次发布隔了 24 天。

需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。

苹果官方在更新日志中写道：

此更新引入了 MDM 功能，可为企业进行部署、设备配置和管理。此版本还包括 Persona 改进、从主视图中删除系统应用程序的功能，以及 Apple Vision Pro 的其他功能、错误修复和安全更新。

苹果更详细的发布说明如下：

头显管理

使用 Apple ID 登录设备，并管理这些设备上的用户账号。

支持配置设备（Wi-Fi、电子邮件账户、单点登录等）

支持批量部署应用程序，包括与 iPhone 和 iPad 兼容的应用程序、包含在通用购买中的 visionOS 应用程序以及专有的内部 visionOS 应用程序

支持通过 MDM 和设备清单数据进行远程清除

Messages

新增对 iMessage 联系人密钥验证的支持

无障碍环境

在观看 Apple 沉浸式视频时，可将 Closed Captions 固定在播放控件上

Persona (Beta) 和 EyeSight

新增免提注册 Persona 的选项

改善发型和妆容

改善颈部和口腔表现

为 EyeSight 改善眼睛的渲染效果

虚拟键盘

文本输入的光标定位更加准确

修复了虚拟键盘位置遮挡文本输入框的某些问题

修复了在某些情况下虚拟键盘上的文本预览可能与应用程序中的文本字段不同步的问题

修复了编辑菜单可能意外出现的问题

虚拟显示器

提高使用 Mac Virtual Display 发现和连接 Mac 的可靠性

解决了通用控制功能可能停止工作的问题

解决了无法找到先前配对的蓝牙设备时出现的连接问题

专属网络支持

在使用专属 WiFi 网络（如酒店、咖啡馆和机场的网络）时设置设备的功能

附 visionOS 1 发布历史：

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