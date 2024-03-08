领克汽车落地超 100 家新能源门店、38 家魅族空间，2 月新能源销量占比 46.67%

IT之家 3 月 8 日消息，吉利汽车 2 月汽车总销量为 111398 辆同比增长 3%，其中领克品牌 13209 辆，同比增长 9.26%，其中新能源汽车销量占比 46.67%；今年累计销售 41385 辆，同比增长 79%。

领克汽车表示，自 2023 年 6 月发展首批新能源专属渠道以来，现已落地 100 家门店，共覆盖全国 27 个省份，61 个城市。

截至 2024 年 3 月 1 日，领克总渠道已覆盖 261 个城市，包括 363 家领克中心、37 家领克新能源展厅、38 家领克魅族空间。

领克表示，2023 年领克全年销量为 220,250 台，同比增长 22.27%，其中新能源车型占比连续 6 个月正增长，2024 年依旧保持增长势头。

值得一提的是，领克 07 EM-P 车型将于 3 月 8 日 18:00 在上海进行全球首秀，届时IT之家将为大家带来详细报道。

领克 07 EM-P 已完成工信部申报，长 4827mm，宽 1900mm，高 1480mm，属于标准的中型车身材，轴距为 2843mm。

从外观来看，领克 07 换用领克 08 及领克 06 EM-P“同款”家族最新前脸设计。尾部方面，该车采用贯穿式尾灯，但 4 个突出的独立灯组颇具辨识度，同时还拥有一块微微上翘的尾翼。

这款新车将提供多款轮圈、NFC 钥匙、前后雷达等选装配件，且可以选择是否安装尾翼。

动力方面，该车将搭载极光湾科技有限公司生产的 1499ml 发动机，最大功率为 120kW，最高车速 190km/h。该车电动机等参数暂时未知，磷酸铁锂电池由中创新航科技集团生产，允许外接充电，具备纯电动模式。

领克汽车此前宣布，预计 2024 年，领克品牌将发布领克 07 EM-P 在内的三款全新新能源车型。

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