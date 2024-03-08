消息称 iQOO Neo9 系列新机配备 6.78 英寸 1.5K 直屏，已完成备案

IT之家 3 月 8 日消息，博主 @数码闲聊站 今日带来了一款 iQOO 新机的最新消息，预计来自此前曝光的 Neo9 系列。

该博主透露，这款骁龙 8s Gen 3 新机已经备案完毕，主打国产无塑料支架直屏，具体参数为“ 6.78"2800*1260p 1.5K+144Hz”，目前是低亮度 2160Hz PWM 高频调光，50Mp 大底双摄方案不变。

据该博主此前爆料， iQOO Neo9 系列新机预计将于 4 月发布。

▲ IT之家图赏

作为参考，去年 12 月发布的 iQOO Neo9 / Pro 分别搭载骁龙 8 Gen 2 和天玑 9300 处理器，到手价 2299 元起。该系列手机正面配备 6.78 英寸 AMOLED 显示屏，采用 8T 电路设计，支持 1~144Hz 智能动态高刷。

影像方面，iQOO Neo9 Pro 搭载 vivo X100 同款 IMX920 主摄、同款 5000 万像素超广角、同款影像算法，搭载 vivo 最新旗舰算法，支持悬浮运动抓拍等功能。iQOO Neo9 同样搭载 IMX920 主摄，但超广角降级到 800 万像素。

此外，iQOO Neo9 全系标配 Neo“史上最高”容量电池，达到 5160mAh，支持 120W 有线快充。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。