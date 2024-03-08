惠普推出新一代 EliteBook / ProBook / ZBook 商用笔记本电脑，主打 AI 功能

IT之家 3 月 8 日消息，惠普今日发布了新一代 EliteBook / ProBook / ZBook 商用笔记本电脑，宣称为“业界规模最大的 AI PC 产品系列”。

新款惠普 Elite 与 Pro 系列电脑采用英特尔酷睿 Ultra / AMD 锐龙 Pro 系列处理器，配备专用 NPU。HP Smart Sense 可自动预测并调整电脑的使用行为，确保性能与功耗达到最佳平衡。此外，惠普还提供了 Poly Studio、Dynamic Voice Leveling、AI 降噪以及自动取景等功能。

▲ 惠普 EliteBook 1040 G11 笔记本电脑

惠普 Elite x360 1040 G11 / EliteBook 1040 G11 笔记本： 酷睿 Ultra 处理器、14 英寸 2.8K 屏幕，四月上市

惠普 Elite x360 830 G11 / EliteBook 830 G11 / EliteBook 840 G11 / EliteBook 860 G11 笔记本： 搭载酷睿 Ultra 处理器，本月上市，售价 1599 美元（IT之家备注：当前约 11513 元人民币）起

惠普 EliteBook 835 G11 / EliteBook 845 G11 / EliteBook 865 G11（战 X 锐龙版）笔记本： 最新一代 AMD 处理器，4 月上市，售价 1469 美元（当前约 10577 元人民币）起

惠普 EliteBook 630 G11 / EliteBook 640 G11 / EliteBook 660 G11 笔记本： 酷睿处理器，可选 RTX 2050 独立显卡，4 月上市，售价 1289 美元（当前约 9281 元人民币）起

惠普 EliteBook 645 G11 / EliteBook 665 G11 笔记本： 最新一代 AMD 处理器，4 月上市，售价 1199 美元（当前约 8633 元人民币）起

惠普 ProBook 440 G11 / HP ProBook 460 G11（战 66 酷睿版）笔记本：酷睿 Ultra 处理器，可选 RTX 2050 独立显卡，4 月上市，售价 949 美元（当前约 6833 元人民币）起

▲ 惠普 ZBook Power G11 笔记本电脑

惠普 ZBook Power G11（战 99）笔记本： 酷睿 Ultra / 锐龙 9 Pro 处理器，RTX 3000 Ada 独立显卡，4 月上市

惠普 ZBook Fury G11 笔记本： 13 / 14 代酷睿处理器，RTX 5000 Ada 独立显卡，4 月上市

惠普 ZBook Studio G11（战 99 Studio）笔记本： 酷睿 Ultra 处理器，RTX 3000 Ada / RTX 4070 独立显卡，5 月上市

惠普 ZBook Firefly G11（战 X 酷睿版）笔记本：酷睿 Ultra / 锐龙 9 Pro 8945HS 处理器，可选 RTX A500 独立显卡，4 月上市

IT之家注：惠普商用系列笔记本电脑海外定价与国内价格差异较大，仅供参考。

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