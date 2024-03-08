皮克斯电影《头脑特工队 2》正式预告公布：2024 夏天上映

IT之家 3 月 8 日消息，皮克斯今日公布了《头脑特工队 2》正式预告片。这部影片将于 6 月 14 日在北美院线上映，皮克斯官方表示 2024 夏天全球上映，暗示内地即将定档。

IT之家查询发现，《头脑特工队》于 2015 年 10 月 6 日在中国大陆上映，目前豆瓣评分 8.8 分，IMDb 8.1 分。该片讲述了小女孩莱莉因为爸爸的工作变动而搬到旧金山，她的生活被这五种情绪所掌控。尽展脑内情绪的缤纷世界。

在这部续集中，女孩莱莉的成长故事还在继续，她的头脑中多了不少新的情绪，它们在“焦虑”的带领下，把之前的五大情绪给封起来“放逐”了，乐乐、忧忧等必须联手找到回家的路，帮助莱莉度过青春期。

《头脑特工队 2》由凯尔西・曼（恐龙当家、派对焦点、毛线球布尔）执导，马克・尼尔森担任制片，玛雅・哈克将为焦虑配音，艾米・波勒饰演快乐，菲利斯・史密斯饰演悲伤，刘易斯・布莱克饰演愤怒，托尼・哈勒饰演恐惧，丽莎・拉皮拉饰演厌恶。

导演曼恩表示，由玛雅-霍克（Maya Hawke）配音的“焦虑”虽然对团队来说是新人，但她并不是那种甘居幕后的人。如果你想想我们所有人大脑内部发生的事情，这就会非常合乎情理。

乐乐（艾米・波勒 Amy Poehler 配音）、忧忧（菲利丝・史密斯 Phyllis Smith 配音）、怒怒（刘易斯・布莱克 Lewis Black 配音）、怕怕（托尼・海尔 Tony Hale 配音）和厌厌（莉萨・拉皮拉 Liza Lapira 配音）还在担心当下，更复杂的情绪已经开始为未来打算。焦虑、羡慕、无聊和尴尬，带着成长的各种难题占领大脑总部，单纯的喜怒哀乐还有一席之地吗？

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