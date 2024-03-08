分型工艺推出新款 North XL 机箱：实木前面板，定价 1449 元

IT之家 3 月 8 日消息，分型工艺（Fractal Design）近日推出 North XL 机箱，采用胡桃木 / 橡木前面板，Mesh 网孔 / 玻璃侧透面板可选，国行定价 1449 元。

▲ 分型工艺 North 系列机箱

North XL 机箱采用与已发布的 North 机箱相同的设计语言，可容纳 420mm 前置冷排、360mm 顶置冷排，兼容长度最大为 413mm 的显卡，并预装 3 颗 140mm 风扇。

机箱前面板采用实木设计，黑色为胡桃木条，白色为橡木条，可“融入生活空间”。

▲ 机箱侧面风扇支架

此外，Mesh 版本机箱可以依照散热需求调整风扇支架位置，并同时兼容 E-ATX、ATX、Micro-ATX 与 ITX 主板。

▲ 机箱前置 IO 接口

该机箱还提供两个 5Gbps USB-A、一个 10Gbps USB-C 与 3.5mm 音频接口，上盖拉环采用皮革材质。

▲ 机箱上盖皮革拉环

IT之家总结该机箱参数如下：

三维：高 503mm、宽 240mm、深 509mm

重量：Mesh 版 9.7kg、钢化玻璃侧透版 9.5kg

硬盘位：2x 2.5 寸硬盘位、2x 2.5 / 3.5 寸混合硬盘位

冷排兼容性：前置 420 / 360mm、上置 280 / 360mm、后置 120 / 140mm

风扇安装位：前置 3x 120 / 140mm、上置 3x 120mm / 2x 140mm / 2x 180mm、后置 1x 120 / 140mm

CPU 散热器限高：有风扇支架时 155mm、无风扇支架时 185mm

显卡限长：安装前置风扇时 413mm、安装前置冷排时 380mm

理线空间：29mm

分型工艺 Fractal Design North XL 机箱官方定价 180 美元（IT之家备注：当前约 1296 元人民币），国行售价 1449 元。作为参考，更小的 North 机箱国行售价为 1099 元。

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