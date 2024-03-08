LineageOS 宣布停止支持 Android 11 版本

IT之家 3 月 8 日消息，LineageOS 作为一款自定义 Android ROM，是 CyanogenMod（CM）的延续，在 2016 年首次推出，至今仍在积极更新，是不少老设备升级新系统的一大渠道。

本周，基于 Android 11 的 LineageOS 18.1 版本即将停用，最终版本将在接下来的几天内发布。

谷歌每个月都会发布新的 Android 安全补丁，截至 2024 年 2 月，谷歌发布了与 Android 11 兼容的最终安全补丁，因此基于 Android 11 的 LineageOS 18.1 版本也只能一同停更。

LineageOS 解释道：“虽然我们可以（一些独立开发者可能会）将安全补丁向后移植到 LineageOS 18.1，但出于各种原因，我们不会这样做。其中最大的问题是，正确跟踪跨版本的更改非常困难，因为它们与每个补丁 / 安全漏洞有关，甚至有可能在错误地反向移植代码时引入新的安全漏洞。”

因此，LineageOS 18.1 即将被淘汰。不过IT之家小伙伴不用担心，现有搭载 LineageOS 18.1 版本的设备可以继续使用，但将无法获得更新了。

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