RIVIAN R2 车型发布：售价 4.5 万美元起，预计 2026 年上半年交付

IT之家 3 月 8 日消息，美国电动汽车制造商 RIVIAN 现已发布旗下全新中型 SUV——RIVIAN R2，售价 4.5 万美元（IT之家备注：当前约 32.4 万元人民币），新车预计于 2026 年上半年开启交付。

▲ RIVIAN R2

外观方面，RIVIAN R2 依旧延续了家族化设计，两侧大灯极具辨识度，车尾则采用贯穿尾灯组，扰流板采用了与车身融合的设计，支持安装自行车挂架。新车长宽高为 4715/2144/1700mm，轴距 2935mm。

内饰方面，RIVIAN R2 则采用与特斯拉类似的极简设计风格，配备了内嵌式液晶仪表盘以及大尺寸中控屏。值得一提的是，车内所有座椅均可以折叠放平，这也为用户提供了更大的空间。

动力方面，RIVIAN R2 将提供单电机、双电机、三电机三个版本（具体的参数并未披露）。官方表示，新车 0-96km/h加速时间可以在 3 秒以内，续航里程可达 300 英里（483km），新车将采用北美充电标准，并使用特斯拉充电桩。

▲ Rivian R3

此外，Rivian 还公布了 R3 系列车型，尺寸比 R2 更小，未来将提供更低的售价，其中 R3X 是 R3 的性能加强版。Rivian R3 系列的车型同样采用家族式大灯设计，但整体感觉更加复古，目前这款车型的售价暂未公布。

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